Эстонка летит к звездам: космический корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверел, чтобы пристыковаться к МКС

Николь стала первой женщиной, возглавляющей миссию NASA на Международную космическую станцию.

Манн уже почти десять лет готовилась к участию в миссии. В 2013 году она стала одной из восьми астронавтов, отобранных NASA из более чем 6 тысяч кандидатов для участия в новой миссии, нацеленной на высадку на Луну, Марс и другие планеты Солнечной системы.

Манн будет возглавлять команду из трех человек, которая прибудет на МКС на космическом судне, произведенном базирующейся в Хоторне, штат Калифорния, компанией SpaceX. Ожидается, что астронавты пробудут на МКС шесть месяцев и будут заниматься исследованиями, совершать выходы в открытый космос, чтобы готовиться к высадке на Луну и к более продолжительным миссиям на Луну и на Марс.

Муж Чарли и сын Джек провожают маму в космос. 5 октября, мыс Канаверел Фото: Kevin Dietsch

Манн живет в Хьюстоне со своим сыном и мужем, но ее дальние родственники (и поклонники) остались в Северной Калифорнии. Когда Манн была маленькой, ее мама подарила ей индейский амулет “ловец снов”, состоящий из деревянного кольца и паутины из нитки. Манн взяла его с собой в полет.

“У меня есть "ловец снов", который мама подарила мне много лет назад, – сказала Манн NPR. – И мне кажется, знаете, это для меня кусочек воспоминаний о родственниках, я его буду держать при себе во время пребывания на МКС”.

Манн окончилв Военно-морскую академию США по специальности “инженер-механик” в 1999 году и получила степень магистра по машиностроению в Стэнфордском университете в 2001 году. Летом после третьего года учебы в Военно-морской академии США она имела возможность полетать на истребителе F-18 “Хорнет”, после чего убедилась в своем желании стать летчиком-истребителем Корпуса морской пехоты США. Манн совершила 47 боевых полетов и имеет более 2 500 летных часов на 25 разных самолетах, а также 200 посадок на авианосцы.

Однако Манн задумалась о том, чтобы стать астронавтом, лишь в 2011 году, когда NASA объявило о наборе новых астронавтов. Женщина поняла, что соответствует всем требованиям. Ее муж был не против.