800 ТЫСЯЧ ЕВРО ЗА 3 ДНЯ! ⟩ Жители Эстонии активно жертвуют деньги на зимнюю экипировку для украинских военных

«Мы собрали 800 000 евро вместо первоначальной цели, потому что жители Эстонии начали делать пожертвования очень активно», – сказала Йоханна-Мария Лехтме, руководитель НКО Slava Ukraini, пишет Elu24.

Целью благотворительной кампании «1000 героев на снегу» было собрать 400 000 евро за месяц для производства 1000 единиц зимней экипировки, чтобы помочь героям-защитникам Украины пережить холодную зиму. «Эта цель была достигнута так быстро, что мы собрали эту сумму менее чем за 24 часа», – сказала Лехтме, объясняя неожиданный успех.

Когда 400 000 евро были собраны, она позвонила на завод в Днепре, чтобы узнать, есть ли у них возможность изготовить еще тысячу дополнительных комплектов. «Они сразу же ответили утвердительно, поэтому мы смогли увеличить сумму собранных в рамках этой кампании средств и дать возможность сделать пожертвования тем людям, которые хотели, но еще не имели возможности это сделать», – пояснила руководитель НКО Slava Ukraini.

2000 комплектов зимней экипировки для украинских военных

Собранная сумма позволила НКО сделать заказ на две тысячи комплектов зимней формы на заводе в Днепре в Украине. «В начале следующей недели я сама поеду в Украину, и тогда мы сделаем обзор того, как изготавливается данная одежда на заводе. К концу октября первые комплекты одежды должны быть доставлены первым героям», – сказала Лехтме.

Виктория Индрисова, согенеральный директор НКО Slava Ukraini, добавила, что готовое зимнее обмундирование будет отправляться прямо на фронт, а не будет оставаться на складе. «Это означает, что реальными получателями помощи будут солдаты, которые в ней нуждаются и которые действительно воюют», – сказала она.

Более подробно об этом – в видео ниже!