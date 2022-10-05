Писательница Ирэна Карпа: цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников

«Здесь нам надо быть достаточно хитрыми и дипломатичными. Когда говоришь "кенселинг культуры", это вызывает ассоциации с неумными людьми, которые сейчас кенселят всё подряд. Этого надо избегать. Это понятно нам, почему мы выступаем за кенселинг, – потому что это культура воров и насильников и никаким российским писателем Федором Достоевским это не припудришь. Но то, что надо говорить наружу, – что мы выступаем не за кенселинг, а за культурный карантин. Цивилизованный мир надо оградить от всего российского, – сказала Карпа. – Мы выступаем за то, чтобы российскую культуру поставили на паузу до окончания войны, до выплаты репараций, до освобождения военнопленных, до возвращения депортированных людей, до оглашения приговоров за военные преступления».