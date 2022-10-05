СМОТРИТЕ ⟩ День учителя в таллиннской гимназии: ученики приготовили для преподавателей неожиданный сюрприз

Во время нашего визита в Русскую гимназию Хааберсти в День учителя мы не только пообщались с талантливым преподавателем эстонского языка Мариной Рюйтель, но и побывали на праздничном уроке, который школьники вместе с руководителем по интересам Максимом Дюрягиным подготовили для учителей гимназии.
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Справятся ли опытные преподаватели с проверочной работой, в которой нужно дать определения сленговым словам, таким как: «кринж», «юзать», «фиксить», «чиллить», «рофл» и так далее? А еще для учителей подготовлено второе задание, где требуется просклонять сленговые слова.
Ученики Марк и Ксения на уроке рассказали, что такое мемы и даже показали самые популярные из них. После теоретической части учителя смогли задать вопросы школьникам и назвать те мемы, которые им встречались в интернете.
«Сегодня, как известно, День учителя, и мы решили поэкспериментировать немножечко. Обычно у нас концерт, выступление, дети поют, какие-то, может, стихи рассказывают. Сегодня у нас необычное. Мы собираем всех учителей в классе. Наши ученики будут проводить необычный урок для них», – сказал руководитель по интересам Русской гимназии Хааберсти Максим Дюрягин.
«Урок готов провести. Метика и сленговедение сегодня вобьются учителям в голову», – сказал ученик 11 класса Марк.
«У нас хорошие учителя, поэтому я верю, они нам окажут поддержку и всё будет хорошо», – сказала ученица 9 класса Ксения.
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