СМОТРИТЕ ⟩ День учителя в таллиннской гимназии: ученики приготовили для преподавателей неожиданный сюрприз

Справятся ли опытные преподаватели с проверочной работой, в которой нужно дать определения сленговым словам, таким как: «кринж», «юзать», «фиксить», «чиллить», «рофл» и так далее? А еще для учителей подготовлено второе задание, где требуется просклонять сленговые слова.

Ученики Марк и Ксения на уроке рассказали, что такое мемы и даже показали самые популярные из них. После теоретической части учителя смогли задать вопросы школьникам и назвать те мемы, которые им встречались в интернете.

«Сегодня, как известно, День учителя, и мы решили поэкспериментировать немножечко. Обычно у нас концерт, выступление, дети поют, какие-то, может, стихи рассказывают. Сегодня у нас необычное. Мы собираем всех учителей в классе. Наши ученики будут проводить необычный урок для них», – сказал руководитель по интересам Русской гимназии Хааберсти Максим Дюрягин.

«Урок готов провести. Метика и сленговедение сегодня вобьются учителям в голову», – сказал ученик 11 класса Марк.

«У нас хорошие учителя, поэтому я верю, они нам окажут поддержку и всё будет хорошо», – сказала ученица 9 класса Ксения.