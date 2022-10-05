СМИ сообщают печальную новость о кончине известного актера Леонида Банишева. Он умер 30 сентября в подмосковном городе Дмитрове. Артист часто снимался в популярных фильмах и сериалах.
Умер известный актер из сериалов «Глухарь» и «Метод»
Причиной смерти Леонида Банишева стал четвертый инсульт. Трагедия произошла в больнице, пишет «Стархит».
Банишев родился в 1953 году. По окончании вуза отправился служить в Бугурусланский театр, а затем перешел в Чкаловский русский театр драмы в Таджикистане. Леонид был приглашенным актеров и в других известных культурных учреждениях провинции.
В кино он пришел в конце 80-х и сразу же попал в фильм «Акция» с Георгием Юматовым и Борисом Галкиным. Затем последовали работы в детективе «Чужая игра» и драме «Маленький человек на большой войне».
В 2000-х Банишев активно снимался в сериалах и сыграл в таких популярных проектах, как «Метод», «Глухарь», «Адвокат», «Мент в законе», «Скорая помощь и другие». Имеет награды Театрального фестиваля Башкортостана и фестиваля «Парасту», где его признали лучшим актером 1990 и 1997 годов соответственно.