Умер известный актер из сериалов «Глухарь» и «Метод»

Причиной смерти Леонида Банишева стал четвертый инсульт. Трагедия произошла в больнице, пишет «Стархит».

Банишев родился в 1953 году. По окончании вуза отправился служить в Бугурусланский театр, а затем перешел в Чкаловский русский театр драмы в Таджикистане. Леонид был приглашенным актеров и в других известных культурных учреждениях провинции.

В кино он пришел в конце 80-х и сразу же попал в фильм «Акция» с Георгием Юматовым и Борисом Галкиным. Затем последовали работы в детективе «Чужая игра» и драме «Маленький человек на большой войне».