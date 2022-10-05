ИНТЕРВЬЮ ⟩ В Таллинне «Учителем года в гимназии» стала Марина Рюйтель: хотела быть преподавателем труда, но отец запретил

– Какие предметы вы преподаете?

– Сначала я преподавала эстонский и человековедение. На данный момент я преподаю эстонский и эстонскую литературу.

– Что вам больше всего нравится в вашей профессии и мотивирует ходить на работу?

– Что касается меня, то я честно могу сказать, я – фанат этой профессии. У меня даже в детстве никогда не было никаких других предпочтений. Когда у меня спрашивали, кем я хочу стать, у меня был только один ответ. Правда, хотела я быть учителем труда. Но тут мой папа, которому я безумно благодарна, хлопнул кулаком по столу, сказал: «Никакого труда! Иди шей и вышивай сама, а учиться надо на учителя эстонского». Поэтому сейчас я понимаю, что выбор мой был правильный. Лучшей профессии нет. И если бы мне сейчас опять надо было куда-то поступать, я пошла бы только в Таллиннский университет.

– Как выглядит ваш рабочий день?