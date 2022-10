Какое время дня самое трудное и почему

Наука здесь на нашей стороне — иначе в чем ее смысл. Дэниел Пинк, автор бестселлеров «Драйв» и «Человеку свойственно продавать», в своей книге «Таймхакинг: Как наука помогает нам делать все вовремя» (оригинальное название: When: The Scientific Secrets of Perfect Timing) четко определяет 14.55 как самое непродуктивное время суток.