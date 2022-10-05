Какое время дня самое трудное и почему
Пора поговорить о том, что происходит с нами в течение дня и как с этим жить. Согласитесь, самое вялое, бездеятельное и апатичное настроение приходит после обеда.
Будний день для многих начинается с позитивной ноты, особенно если за окном солнышко. Мы в прекрасном настроении медитируем пару минут, завтракаем, принимаем душ, одеваемся и идем на работу. Прибываем в офис бодрыми и общительными и пребываем в этом состоянии до обеда, когда трудовой день переламывается на две несопоставимо разные части. Дожевывая последний кусок ланча, обычно около половины второго, многие чувствуют, как в душу закрадывается паника, а в голову — тоскливая мысль о том, где бы разжиться энергией на ближайшие пять часов.
Часы между 14.00 и 16.00 — неизбежная противоположность нашего бодрого утра. Рабочий день удивительным образом растянулся, став как будто длиннее, чем когда мы приезжаем в офис. Время простирается перед нами как бескрайняя и бесплодная пустыня. Мы сыты, но при этом морально истощены и физически бессильны.
Наука здесь на нашей стороне — иначе в чем ее смысл. Дэниел Пинк, автор бестселлеров «Драйв» и «Человеку свойственно продавать», в своей книге «Таймхакинг: Как наука помогает нам делать все вовремя» (оригинальное название: When: The Scientific Secrets of Perfect Timing) четко определяет 14.55 как самое непродуктивное время суток.
Оказывается, ученые исследуют влияние циркадных ритмов (колебаний интенсивности биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи) на продуктивность уже не меньше века и пришли к выводу, что качество нашей деятельности в период бодрствования меняется — причем последовательно и предсказуемо.
Время суток напрямую влияет на производительность и восприятие, а лучший тайминг для выполнения конкретного дела зависит от того, о какой задаче идет речь.
Нормальную суточную активность человека можно изобразить в виде кривой, напоминающей букву U. У «жаворонков» и вообще всех, кому приятнее бодрствовать днем, суточная активность выглядит так: пик — спад — нарастание (умеренная активность); а у «сов» (полуночники, кстати, составляют 25% населения планеты): адаптация (умеренная активность) — спад — пик.
Как сообщает Пинк, к трем часам дня могут снизиться не только трудовые резервы, но и познавательные способности. Казалось бы, производительность и сообразительность не должны влиять на качество жизни, но дневной регресс коварен и всемогущ: Дэниел также обнаружил закономерность, по которой настроение повышается утром, падает после полудня, а затем снова повышается.
«Кем бы мы ни были и чем бы ни занимались, — пишет он, — следует помнить о подвохах, которые таит в себе полуденный спад — неспроста в жарких странах наступает время сиесты». Пинк настойчиво советует не принимать в этот промежуток времени судьбоносных решений, не сдавать экзаменов и не ходить к врачам — статистика, которую он приводит, показывает, что в послеобеденные часы медики чаще ошибаются и даже выписывают неправильные рецепты.
Автор книги «Таймхакинг: Как наука помогает нам делать все вовремя» дает немало мудрых советов, но важнее всех тот, что обещает отменить дневное увядание. В идеале рекомендуется вздремнуть, что ужасно соблазнительно, но также нереально. К счастью, Пинк понимает, что этот совет абсурден в стенах офиса, и предлагает альтернативу: прогуляться полчасика, съесть апельсин (витамин С наполняет организм энергией, а запах цитрусовых стимулирует мозговую деятельность) и вернуться на рабочее место. Звучит неплохо. Попробуем?