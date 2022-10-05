Какое время дня самое трудное и почему

Пора поговорить о том, что происходит с нами в течение дня и как с этим жить. Согласитесь, самое вялое, бездеятельное и апатичное настроение приходит после обеда.

Будний день для многих начинается с позитивной ноты, особенно если за окном солнышко. Мы в прекрасном настроении медитируем пару минут, завтракаем, принимаем душ, одеваемся и идем на работу. Прибываем в офис бодрыми и общительными и пребываем в этом состоянии до обеда, когда трудовой день переламывается на две несопоставимо разные части. Дожевывая последний кусок ланча, обычно около половины второго, многие чувствуют, как в душу закрадывается паника, а в голову — тоскливая мысль о том, где бы разжиться энергией на ближайшие пять часов.

Часы между 14.00 и 16.00 — неизбежная противоположность нашего бодрого утра. Рабочий день удивительным образом растянулся, став как будто длиннее, чем когда мы приезжаем в офис. Время простирается перед нами как бескрайняя и бесплодная пустыня. Мы сыты, но при этом морально истощены и физически бессильны.

Наука здесь на нашей стороне — иначе в чем ее смысл. Дэниел Пинк, автор бестселлеров «Драйв» и «Человеку свойственно продавать», в своей книге «Таймхакинг: Как наука помогает нам делать все вовремя» (оригинальное название: When: The Scientific Secrets of Perfect Timing) четко определяет 14.55 как самое непродуктивное время суток.