Развлекательный портал Limon.ee стал сочнее! Руководитель издания Эдгар Гергель: содержание становится всё лучше и лучше

«Я очень счастлив, что у Limon.ee теперь новая, более яркая и заметная визуальная идентичность. Мы придерживаемся новаторских методов работы как при подготовке журналистских материалов, так и во время организации всего трудового процесса в редакции портала. Новый яркий внешний вид Limon.ee – это более насыщенный желтый цвет, обновленный логотип и эмодзи с кислинкой, которые вскоре будут активно использоваться. Всё это придаст всем нам осенью больше энергии. Кроме того, наших читателей ждет множество сюрпризов уже в самые ближайшие недели», – сказал руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель.

Limon.ee – часть редакции русских изданий Postimees. Развлекательный портал ежедневно рассказывает читателям о жизни в Эстонии и за ее пределами. Спектр тем, которые охватывает Limon.ee, достаточно широкий.

По словам Гергеля, сильной стороной Limon.ee является широкий спектр контента, в том числе и в плане форматов, которые ежедневно предлагаются читателям. По словам Гергеля, осенний сезон принесет Limon.ee много нового: «Мы являемся самым сильным русскоязычным развлекательным порталом в Эстонии, особенно по содержанию. Главная цель – каждый день предлагать нашим читателям что-то новое, продолжая полюбившуюся тысячам зрителей программу Limon LIVE в октябре и запуская в ближайшее время серию видеоподкастов Limon.ee в прямом эфире».

Чем будут отличаться эти подкасты от других? Они будут выходить исключительно в прямом эфире и наши читатели не будут молчать, они смогут дозваниваться в студию и обсуждать насущные темы как с ведущими, так и с гостями. Надеемся выйти в прямой эфир в ноябре этого года.

Фото: limon.ee