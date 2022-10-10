Вместе с говорящим именем она при рождении получила настоящий дар - голос, который пленит и завораживает. Оперный. В одном исследовании говорится, что люди с действительно хорошим оперным голосом рождаются в пропорции один к миллиону обычных голосов. А затем следуют годы работы. Таллиннка Дара Савинова покорила европейский мир оперы быстро, для своих 33 лет она более чем успешна и востребована. И в июне следующего года Дара дебютирует на сцене легендарного театра Ла Скала.
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ЗНАЙ НАШИХ! ⟩ Как таллиннка Дара Савинова стала оперной певицей и летом дебютирует на сцене Ла Скала
Как таллиннка Дара Савинова стала оперной певицей и летом дебютирует на сцене Ла Скала
Оперное искусство вызывает у многих полярные эмоции, и, как говорил герой Ричарда Гира в «Красотке», люди проникаются к опере или любовью, или ненавистью. Когда слушаешь Дару Савинову, погружаешься в чудесный мир эмоций, состоящий из музыки и голоса, словно оказываясь в волшебной сказке. Она – дива, которая своим волшебным голосом способна творить чудеса.