ЗНАЙ НАШИХ! ⟩ Как таллиннка Дара Савинова стала оперной певицей и летом дебютирует на сцене Ла Скала

Вместе с говорящим именем она при рождении получила настоящий дар - голос, который пленит и завораживает. Оперный. В одном исследовании говорится, что люди с действительно хорошим оперным голосом рождаются в пропорции один к миллиону обычных голосов. А затем следуют годы работы. Таллиннка Дара Савинова покорила европейский мир оперы быстро, для своих 33 лет она более чем успешна и востребована. И в июне следующего года Дара дебютирует на сцене легендарного театра Ла Скала.