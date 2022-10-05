«Наша команда мечты»: жена Алека Болдуина показала семейный портрет с семью детьми

На фотографии Хилария и Алек сидят в окружении своих детей - новорожденной Иларии Каталины Ирены, 2-летнего Эдуардо, 4-летнего Ромео Алехандро Дэвида, 6-летнего Леонардо, 7-летнего Рафаэля Томаса и 9-летней Кармен Габриелы. На снимке нет только старшей дочери Алека, 26-летней Айрленд.

«Наше первое фото с самыми маленькими Болдуинами! Наша команда мечты Baldwinito! Айрленд, скучаем по тебе и любим», – написала Хилария.