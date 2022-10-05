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«Наша команда мечты»: жена Алека Болдуина показала семейный портрет с семью детьми

Limon.ee
«Наша команда мечты»: жена Алека Болдуина показала семейный портрет с семью детьми
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Алек Болдуин и Хилария Болдуин
Алек Болдуин и Хилария Болдуин Фото: Reuters/ScanPix

Недавно голливудский актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. 4 октября жена актера в соцсетях опубликовала новый семейный портрет, пишет RUS TVNET со ссылкой на PeopleTalk.

На фотографии Хилария и Алек сидят в окружении своих детей - новорожденной Иларии Каталины Ирены, 2-летнего Эдуардо, 4-летнего Ромео Алехандро Дэвида, 6-летнего Леонардо, 7-летнего Рафаэля Томаса и 9-летней Кармен Габриелы. На снимке нет только старшей дочери Алека, 26-летней Айрленд.

«Наше первое фото с самыми маленькими Болдуинами! Наша команда мечты Baldwinito! Айрленд, скучаем по тебе и любим», – написала Хилария. 

Уже сообщалось, что голливудский актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. Его супруга Хилария 22 сентября родила дочь, которую назвали Илария Каталина Ирена.

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