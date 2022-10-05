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Семен Слепаков раскрыл подробности своей эмиграции

Limon.ee
Семен Слепаков раскрыл подробности своей эмиграции
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Семен Слепаков
Семен Слепаков Фото: Filippov Alexei / COVI

Вместе с артистом уехала его любимая родственница, пишет Topnews.

Артист Семен Слепаков, который покинул Россию, вероятно, останется в Израиле на постоянном месте жительства. СМИ выяснили, что в Тель-Авив юморист перебрался вместе с родителями и 92-летней бабушкой. В беседе с «Деталями» он поделился подробностями того, как добивался места на жительства в Израиле.

О своей эмиграции Слепаков заявил еще весной. На данный момент он зарабатывает на жизнь концертами. К слову, комик и резидент Comedy Club всегда был дорогостоящим артистов, его ценник за сорокаминутное выступление составлял от 30 000 евро. В Тель-Авиве он недавно начал активную концертную деятельность, выбрав четыре города. Билеты на концерты стоят от 3 000 до 7 000 рублей (до 124 евро по курсу на 5 октября).

На одном из концертов в Рамат-Авиве он рассказал, как смог сменить страну. По его словам, сейчас Израиль стал его домом. Первоначально он пытался добиться приема в Посольстве Израиля в Москве, но очередь в него была на год вперед и ему пришлось отказаться. После этого его знакомые нашли некий номер, по которому он позвонил, чтобы добиться желаемого. Ему велели ждать. «В ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством», – рассказал он публике. Но потом все устроилось, и Слепаков смог перевезти в Тель-Авив всю свою семью.

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