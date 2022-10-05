Из-за Каи Каллас школьник получил двойку за контрольную: отсутствие грибов в лесу тоже ее вина

Скриншот Кая Каллас сопроводила поздравлением всех педагогов с Днем учителя, пожелав эстонским учителям удачи и отличного праздника.

Помимо всего прочего, госпожа премьер-министр отметила, что вчера ее обвинили в том, что в лесах отсутствуют грибы.

Кстати, как вы сумели заметить, Кая Каллас не ответила на сообщение, а школьник написал, что получил двойку.