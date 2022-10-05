На своей официальной странице в Facebook Кая Каллас выложила пост, в котором показала скриншот sms-сообщений, где школьник просит ее о помощи в контрольной работе.
Из-за Каи Каллас школьник получил двойку за контрольную: отсутствие грибов в лесу тоже ее вина
Из-за Каи Каллас школьник получил двойку за контрольную: отсутствие грибов в лесу тоже ее вина
Скриншот Кая Каллас сопроводила поздравлением всех педагогов с Днем учителя, пожелав эстонским учителям удачи и отличного праздника.
Помимо всего прочего, госпожа премьер-министр отметила, что вчера ее обвинили в том, что в лесах отсутствуют грибы.
Кстати, как вы сумели заметить, Кая Каллас не ответила на сообщение, а школьник написал, что получил двойку.
Была ли это чья-то шутка или настоящий крик о помощи – мы не знаем, однако, можем посоветовать школьникам учить уроки самостоятельно, а не полагаться на помощь со стороны.