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Из-за Каи Каллас школьник получил двойку за контрольную: отсутствие грибов в лесу тоже ее вина

Limon.ee
Из-за Каи Каллас школьник получил двойку за контрольную: отсутствие грибов в лесу тоже ее вина
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Pavel Golovkin/Scanpix Baltics

На своей официальной странице в Facebook Кая Каллас выложила пост, в котором показала скриншот sms-сообщений, где школьник просит ее о помощи в контрольной работе.

Скриншот Кая Каллас сопроводила поздравлением всех педагогов с Днем учителя, пожелав эстонским учителям удачи и отличного праздника.

Помимо всего прочего, госпожа премьер-министр отметила, что вчера ее обвинили в том, что в лесах отсутствуют грибы.

Кстати, как вы сумели заметить, Кая Каллас не ответила на сообщение, а школьник написал, что получил двойку.

Была ли это чья-то шутка или настоящий крик о помощи –  мы не знаем, однако, можем посоветовать школьникам учить уроки самостоятельно, а не полагаться на помощь со стороны. 

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