Восемь опасных признаков нечистой силы в вашей квартире

Куда же без них. Основное доказательство того, что с вами поселилась нечистая сила, полтергейст или другой призрак, – непонятные шумы и звуки. Конечно, мы все живём в многоквартирных домах и постоянно слышим соседей. Но если появившиеся стуки, грохот, голоса или другие необъяснимые шумы появляются в основном ночью, то это могут быть и намёки на присутствие существ из потустороннего мира. Шёпот, голоса или шарканье невидимых ног – распространённые примеры обитания нечистой силы в доме.

4. Странные сны

Ещё одним опасным намёком на подселение к вам соседа из загробного мира или другой реальности станут и странные сны. Это могут быть постоянные кошмары или сновидения, в которых к вам приходят силуэты незнакомых или уже умерших людей.

5. Ощущение холода

В народе обычно говорят про «могильный холод», когда имеют в виду присутствие рядом призрака или другого существа из потустороннего мира. Задуматься и присмотреться внимательнее стоит в том случае, если вы начали постоянно мёрзнуть в квартире вне зависимости от времени года и работы батарей. Иногда можно даже почувствовать необычные дуновения холодного воздуха при закрытых окнах или неожиданный сквозняк – это говорит о перемещении незваных гостей рядом с вами.

6. Пропажа или перемещение вещей