Бывший ректор ВГИКа покончил с собой в Москве, оставив предсмертную записку

Бывший ректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Александр Новиков покончил с собой в Москве. Александр Новиков ушел из жизни в возрасте 86 лет. Профессор оставил предсмертную записку, которую правоохранители обнаружили при осмотре квартиры. «Невозможно терпеть совокупность факторов в сферах физиологии, психики, коммуникации, желаю Вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — говорится в письме.

Тело философа нашли на лестничной клетке. Супруга и дочь Новикова, позвонившие в полицию, дают показания.

Александр Васильевич возглавлял ВГИК с 1987 по 2007 год. Заведовал кафедрой эстетики, истории и теории культуры.