Встала перед Гарри и взяла его за руку. Меган снова принизила королевскую родню и их протокольное фото

Два дня назад в соцсетях королевской семьи появился их официальный портрет. На снимке новоиспеченный король Карл III c королевой-консорт Камиллой, а также герцоги Корнуолльские – такой титул теперь носят принц Уильям и Кейт Миддлтон. Родственники улыбаются в кадре, но облачены в наряды черного цвета, в знак траура по недавно почившей Елизавете II.

Вчера совместным снимком поделились и опальные герцоги Сассекские. Правда, Меган Маркл и тут не стала следовать устоявшимся традициям. В кадре брюнетка позирует в красной блузе с изящным платком и брюках. Многие усмотрели в ее образе намек на супругу герцога Виндзорского – Уолллис Симпсон, которая любила выходить в свет в алом. Такой вывод кажется логичным, ведь их судьбы в какой-то степени схожи.

Уолллис не была благородных кровей и дважды разводилась. Протокол запрещал герцогу – впоследствии королю – жениться на женщине с подобным прошлым, поэтому тот отрекся от престола. В итоге корону получил его брат – отец Елизаветы II. Напомним, что и принц Гарри ради Меган – бывшей актрисы с разводом за плечами – отказался от королевских привилегий.

К слову, на снимке принц Гарри подчеркнуто уступает место Меган Маркл. Брюнетка стоит на первом плане, а супруг позади нее. Принц очень трепетно относится к избраннице и в обществе часто проявляет к ней знаки внимания: держит за руку или поправляет волосы.