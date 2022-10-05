8 сентября ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Казалось, трагедия должна объединить родственников, однако между ними до сих пор продолжается вражда. Меган Маркл вновь дала дерзкий ответ наследникам трона, пишет Стархит.
Встала перед Гарри и взяла его за руку. Меган снова принизила королевскую родню и их протокольное фото
Два дня назад в соцсетях королевской семьи появился их официальный портрет. На снимке новоиспеченный король Карл III c королевой-консорт Камиллой, а также герцоги Корнуолльские – такой титул теперь носят принц Уильям и Кейт Миддлтон. Родственники улыбаются в кадре, но облачены в наряды черного цвета, в знак траура по недавно почившей Елизавете II.
Вчера совместным снимком поделились и опальные герцоги Сассекские. Правда, Меган Маркл и тут не стала следовать устоявшимся традициям. В кадре брюнетка позирует в красной блузе с изящным платком и брюках. Многие усмотрели в ее образе намек на супругу герцога Виндзорского – Уолллис Симпсон, которая любила выходить в свет в алом. Такой вывод кажется логичным, ведь их судьбы в какой-то степени схожи.
Уолллис не была благородных кровей и дважды разводилась. Протокол запрещал герцогу – впоследствии королю – жениться на женщине с подобным прошлым, поэтому тот отрекся от престола. В итоге корону получил его брат – отец Елизаветы II. Напомним, что и принц Гарри ради Меган – бывшей актрисы с разводом за плечами – отказался от королевских привилегий.
К слову, на снимке принц Гарри подчеркнуто уступает место Меган Маркл. Брюнетка стоит на первом плане, а супруг позади нее. Принц очень трепетно относится к избраннице и в обществе часто проявляет к ней знаки внимания: держит за руку или поправляет волосы.
Впрочем, некоторые считают, что любовь ослепила внука королевы. Из-за Меган Гарри в напряженных отношениях со всеми родственниками. А, по слухам, даже устроил скандал на похоронах королевы.