Эксперт объяснила, как стирать пуховик перед сезоном, и эти советы спасут вам нервы

Картина повторяется каждый год. Наступают холода, мы достаём пуховик и выясняем, что он грязный. Надо бы отнести в химчистку, но цены там слишкмо высокие. Что же делать? Почистить дома. Это можно сделать качественно. Лайф рассказал, как стирать пуховик правильно.

Первым делом специалисты рекомендубт проверить стиральную машинку, есть ли в ней специальный режим. Программа вроде "пух/перо" должна быть в большинстве современных устройств. Но даже если ее нет, всё равно обязательно проверяйте, что написано на ярлычке. Выставляем температуру — в точности такую, что указана на памятке к изделию. Также нужно внимательно отнестись к выбору моющего средства.

Как правило, изделия из пуха нельзя отбеливать хлорсодержащими отбеливателями. Стирать вообще рекомендуется порошком для стирки перьевых изделий. После него пух и перо не сваляются одним сплошным комом Кроме того, многие эксперты предлагают во время стирки класть в барабан несколько теннисных мячиков. А вот сушить пуховик лучше всего на плечиках. Если есть время и желание, можно ускорить сушку обычным феном — "продуть" изделие.