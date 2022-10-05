Женщины, у которых в жизни всегда всё наперекосяк: на работе вечные проблемы, денег не хватает, ухажера нормального нет. Если не хотите, чтобы дочь во взрослом возрасте страдала, не называйте ее так.
Никогда не называйте дочерей этими именами, если не хотите вырастить полных неудачниц
Некоторые женские имена имеют свойство притягивать деньги к носительницам, другие наделяют хозяек невероятной сексуальностью. Но есть и такие, которые обрекают на постоянные жизненные испытания, нескончаемые трудности и много-много всего неприятного. Лайф спешит вам доложить, какие такие имена носят дамы-неудачницы.
Анжелика
Нередко будущие родители ведутся на красивое звучание этого имени и в итоге называют дочерей Анжеликами. Но мамы и папы не догадываются, что "вестница ангела" характером зачастую полная противоположность этой трактовке имени. Лика растёт человеком, желающим власти и подчинения своей воле, капризной и требовательной. Из-за этих качеств с романтикой у Анжелики долгое время ничего не получается, потому как юноши бегут от такой дамы, только пятки сверкают. В карьере у носительницы этого имени тоже всё несладко: из-за трудного характера коллеги обычно не любят женщину, она чувствует на работе постоянное одиночество.
Евгения
Общительная и слишком добрая Женя рано сталкивается с несправедливостью и жестокостью мира, в котором живёт. Это имя наделяет обладательницу слишком мягким характером и безотказностью, из-за чего окружающие пользуются Евгенией в своих целях. Такая девушка рискует никогда не найти любовь и счастье, если окажется слишком слабой духом и не перенесёт всех испытаний судьбы. В итоге Женечка разочаруется не только в людях, но и в себе.
Злата
Как бы парадоксально ни звучало, но у обладательницы этого имени могут быть финансовые проблемы по жизни. Имя Злата действительно наделено энергетикой, помогающей женщине наладить денежный поток и никогда ни в чём не нуждаться. Однако это зависит от выполнения некоторых факторов, которые могут оказаться девушке не по зубам. Чтобы Злата жила счастливо, ей необходимо научиться быть самостоятельной и никогда ни от кого не зависеть, а такой подход не вяжется с её робким и стеснительным характером.
Лолита
Трудно по жизни придётся и девочке, которую родители решат назвать Лолитой. В первую очередь из-за того, что это имя переводится как "скорбящая" или "печальная". Энергетика имени постоянно притягивает к обладательнице негативные события, чтобы женщина испытывала эти безрадостные чувства. Ещё Лолита может часами вариться в собственном гневе из-за обиды на мир и банальной зависти. Что тоже помешает добиться каких-то значимых высот в карьере или семейной жизни. Если Лола вообще сможет встретить подходящего партнёра, а не останется в одиночестве с 40 кошками.