Никогда не называйте дочерей этими именами, если не хотите вырастить полных неудачниц

Некоторые женские имена имеют свойство притягивать деньги к носительницам, другие наделяют хозяек невероятной сексуальностью. Но есть и такие, которые обрекают на постоянные жизненные испытания, нескончаемые трудности и много-много всего неприятного. Лайф спешит вам доложить, какие такие имена носят дамы-неудачницы.

Анжелика

Нередко будущие родители ведутся на красивое звучание этого имени и в итоге называют дочерей Анжеликами. Но мамы и папы не догадываются, что "вестница ангела" характером зачастую полная противоположность этой трактовке имени. Лика растёт человеком, желающим власти и подчинения своей воле, капризной и требовательной. Из-за этих качеств с романтикой у Анжелики долгое время ничего не получается, потому как юноши бегут от такой дамы, только пятки сверкают. В карьере у носительницы этого имени тоже всё несладко: из-за трудного характера коллеги обычно не любят женщину, она чувствует на работе постоянное одиночество.

Евгения

Общительная и слишком добрая Женя рано сталкивается с несправедливостью и жестокостью мира, в котором живёт. Это имя наделяет обладательницу слишком мягким характером и безотказностью, из-за чего окружающие пользуются Евгенией в своих целях. Такая девушка рискует никогда не найти любовь и счастье, если окажется слишком слабой духом и не перенесёт всех испытаний судьбы. В итоге Женечка разочаруется не только в людях, но и в себе.

Злата

Как бы парадоксально ни звучало, но у обладательницы этого имени могут быть финансовые проблемы по жизни. Имя Злата действительно наделено энергетикой, помогающей женщине наладить денежный поток и никогда ни в чём не нуждаться. Однако это зависит от выполнения некоторых факторов, которые могут оказаться девушке не по зубам. Чтобы Злата жила счастливо, ей необходимо научиться быть самостоятельной и никогда ни от кого не зависеть, а такой подход не вяжется с её робким и стеснительным характером.

Лолита