ПО ДОСТОЕВСКОМУ? ⟩ «Преступление и Наказание»: эстонский певец и дизайнер Tim Bluz представил новый сингл

«Тематически «Преступление и Наказание» продолжает мой первый оригинальный сингл «Я влюбился в Дьявола» и описывает последний этап расставания – принятие. Если прошлая песня была наполнена болью, злостью и агрессией, то этот трек напротив очень чистый, хоть и довольно грустный. Это разговор по душам после того, как ты заклеил разбитое сердце пластырем и оно начало заживать. Это песня про прощение и благодарность. За время, за старания, - рассказывает Tim. - Продюсером трека выступил Даниил Котилевич. «Преступление и наказание» - первая оригинальная баллада, которую мы выпускаем, так что я немного волнуюсь: я теперь в новом образе. Сбрить волосы - было довольно спонтанным решением. Я хотел обновить образ, но смена гардероба казалось недостаточной, отчасти, наверное, потому, что я уже перепробовал все возможные и невозможные стили. Ничего не цепляло. Кто-то в шутку сказал «ну тогда только бриться налысо». Почему-то я воспринял это как вызов. На самом деле волосы хранят в себе энергетику, в том числе и негативную. Мне показалось это интересным экспериментом, своего рода рестартом».