«Во рту вкус человеческой крови…» Несколько недель назад в результате трагического нападения собаки погиб ребенок. В настоящее время животное находится в приюте для собак в Таллинне и находится под контролем за поведением, пишет Elu24. Однако человек, близкий к семье, не может понять: «Как можно искать этой собаке новый дом?»
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«Как можно искать ей новый дом…» Какова дальнейшая судьба собаки, которая убила 4-летнего ребенка?
«Как можно искать ей новый дом…» Какова дальнейшая судьба собаки, которая убила 4-летнего ребенка?
Несколько недель назад в Таллинне произошел шокирующий инцидент, когда четырехлетний ребенок погиб в результате нападения домашней собаки.
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