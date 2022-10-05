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«Как можно искать ей новый дом…» Какова дальнейшая судьба собаки, которая убила 4-летнего ребенка?

Limon.ee Кристийна Рейманд Кетлин Крузе
«Как можно искать ей новый дом…» Какова дальнейшая судьба собаки, которая убила 4-летнего ребенка?
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Несколько недель назад страну шокировал трагический случай, произошедший в Таллинне, когда 4-летний ребенок погиб в результате нападения домашней собаки. Фото носит иллюстративный характер и не имеет отношения к случившемуся!
Несколько недель назад страну шокировал трагический случай, произошедший в Таллинне, когда 4-летний ребенок погиб в результате нападения домашней собаки. Фото носит иллюстративный характер и не имеет отношения к случившемуся! Фото: Kollaaž

«Во рту вкус человеческой крови…» Несколько недель назад в результате трагического нападения собаки погиб ребенок. В настоящее время животное находится в приюте для собак в Таллинне и находится под контролем за поведением, пишет Elu24. Однако человек, близкий к семье, не может понять: «Как можно искать этой собаке новый дом?»

Несколько недель назад в Таллинне произошел шокирующий инцидент, когда четырехлетний ребенок погиб в результате нападения домашней собаки.

Теперь, через две недели после инцидента, с редакцией связался человек, близкий к семье, который не может понять, почему эта собака сейчас находится в приюте и до сих пор не подверглась эвтаназии.

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