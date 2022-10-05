Актриса из Таллинна Рената Пиотровски рассказала, где и почему она отдыхвает с дочерью

– Стараюсь лавировать между делами и общением с семьей и грамотно распределять время. Примерно 50 на 50. Если есть дела, встречи, проекты (например, светские мероприятия), которые не суперважны, то их можно пропустить — и провести время с семьей. Было время, когда я пыталась по максимуму загрузить себя, успеть всё и всюду, и ничего хорошего из этого не вышло. Я устала и физически, и морально, перегорела настолько, что уже просто ничего не хотела. Поэтому во всем нужно, мне кажется, соблюдать баланс, чтобы чувствовать себя полноценным, а главное, счастливым человеком. Всех проектов не получишь и всех денег не заработаешь. Иногда я смотрю на своих коллег и вообще людей вокруг — мне кажется, что они живут девять жизней. Сегодня не успел пообщаться с ребенком, позвонить маме и так далее — ну ладно, завтра. Завтра — то же самое, а жизнь так коротка, надо ценить каждый момент, здесь и сейчас. Поэтому надо точно понимать, чего ты хочешь от жизни и что в ней греет лично тебя. Иногда, особенно в отпуске, Мишель может мне показать, что рабочий звонок можно и закончить, а иногда (это ужасно забавно) она объясняет мне, что не готова выполнять свои летние задания (ей на лето дают задания, что-то прочитать), потому что это тоже работа, а она на отдыхе.