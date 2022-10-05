Актриса и продюсер провела с семьей отпуск в солнечном Дубае. Атмосферными снимками с дочерью Мишель и отпускным настроением она рассказала ОK!
Актриса из Таллинна Рената Пиотровски рассказала, где и почему она отдыхвает с дочерью
– Рената, во-первых, очень красивые фото!
– Спасибо!
– Как отдохнули?
– Очень хорошо! Это был, пожалуй, первый за два года такой полноценный отдых. Семья у нас живет, можно сказать, в разных уголках земли, а за пандемию нам не удавалось собраться. Было классно, с большим удовольствием мы провели время вместе и без каких-либо эксцессов.
– Что вам важно во время отпуска, какие приоритеты?
– В первую очередь — сервис! Сервис и комфорт, потому что мы планируем свой отпуск на 10 дней (максимум на две недели). Поэтому хочется, чтобы всё было хорошо, удобно, вкусно... и чтобы погода не подвела. Плюс активности, которые может предоставить отель или сама геолокация. Помимо того чтобы бездельничать, лежа на пляже и купаясь в море, я люблю миксовать отдых с экскурсиями, походами по музеям или на спектакли-мюзиклы.
– Отдых с ребенком — отдельная история или ничего особенного?
– Какие-то моменты накладываются, безусловно. В первую очередь это питание. И хотя Мишель уже 8 лет, завтрак-обед-ужин мы не пропускаем. Она уже не спит днем, но ее обязательно нужно развлекать, это ребенок. К счастью, мы с мужем сами очень любим все эти аквапарки и лунапарки, испытываем тот же детский восторг, что и дочка, поэтому развлекаемся вместе. Иногда даже я ее вытаскиваю с пляжа, потому что мне ну очень хочется попасть в какой-нибудь парк цветов, а она просит остаться в отеле. Я активный человек, мне скучно на одном месте — всё время нужно передвигаться. Мишель за свои восемь лет где только не побывала с нами — мы везде и всюду берем ее с собой, она посмотрела половину мира. Впервые, помню, полетела с нами, когда ей была всего неделя от роду. Мы только в Японию ее не брали — она была совсем малышка, а там и перелет длительный, и разница во времени большая. Нам с мужем ребенок в путешествиях не мешает, просто есть моменты, которые надо учитывать, вот и всё.
– Недавно одна актриса проводила у себя в аккаунте опрос: «Ваш идеальный отпуск длится…» Как бы вы ответили?
- Я вообще стараюсь жить так, чтобы всё было в удовольствие и напоминало отпуск. Шутка. Думаю, мне для релакса и перезагрузки вполне хватает двух недель. Я и усталость успеваю за эти дни снять, и наполниться новыми впечатлениями.
– А расслабиться на отдыхе до какой степени можете, так чтобы не следить за питанием, не ходить на спорт? Только честно.
– Спорт я не пропускаю вообще. Мне спорт дает энергию, поэтому свои три занятия в неделю (где бы я ни находилась) я не прогуливаю. У меня тренировки в формате онлайн, поэтому тренируюсь из любой точки мира. Гантели, конечно, не вожу с собой, а вот резинки всегда бросаю в чемодан. Более того, в отпуске у меня появляется больше сил и времени на спорт. А вот питание... безусловно, позволяю себе немного больше, потому что мозг отключается от подсчета калорий. Плюс я же еще страшная сладкоежка! Когда как не в отпуске позволить себе закрыть глаза на запреты и насладиться свободой? Иначе просто непонятно, для чего это всё, в чем счастье. Кроме того, как показывает практика, если ты на море, много плаваешь, всё элементарно сжигается, и ничего лишнего с собой из отпуска не привезешь. Нельзя всё время держать себя в тонусе и в напряжении, отдых на то и отдых, чтобы получать удовольствие. Для меня это хороший сон и вкусная еда.
– Дочь не говорит вам: мам, ты всегда работаешь?
– Стараюсь лавировать между делами и общением с семьей и грамотно распределять время. Примерно 50 на 50. Если есть дела, встречи, проекты (например, светские мероприятия), которые не суперважны, то их можно пропустить — и провести время с семьей. Было время, когда я пыталась по максимуму загрузить себя, успеть всё и всюду, и ничего хорошего из этого не вышло. Я устала и физически, и морально, перегорела настолько, что уже просто ничего не хотела. Поэтому во всем нужно, мне кажется, соблюдать баланс, чтобы чувствовать себя полноценным, а главное, счастливым человеком. Всех проектов не получишь и всех денег не заработаешь. Иногда я смотрю на своих коллег и вообще людей вокруг — мне кажется, что они живут девять жизней. Сегодня не успел пообщаться с ребенком, позвонить маме и так далее — ну ладно, завтра. Завтра — то же самое, а жизнь так коротка, надо ценить каждый момент, здесь и сейчас. Поэтому надо точно понимать, чего ты хочешь от жизни и что в ней греет лично тебя. Иногда, особенно в отпуске, Мишель может мне показать, что рабочий звонок можно и закончить, а иногда (это ужасно забавно) она объясняет мне, что не готова выполнять свои летние задания (ей на лето дают задания, что-то прочитать), потому что это тоже работа, а она на отдыхе.
– Сейчас много споров относительно развития детей: кто-то утверждает, что их не надо перегружать, лишать детства, а кто-то, напротив, считает, что чем больше занятий и секций, тем лучше. Что ближе вам? Чем занимается Мишель, у нее наверняка помимо школы есть занятия?
– Я отталкиваюсь только от желаний ребенка. Мишель профессионально занимается тенни - сом, спортивной гимнастикой, играет на фортепиано, занимается вокалом и языками. Она очень любит строить из Lego, причем берет наборы 18+ и собирает их за пару часов. Естественно, она очень хорошо рисует — это у нее от папы-архитектора (Михаил Хвесько. — Прим. OK!). А еще у ребенка какая-то страсть к монтажу — она монтирует свои ролики, свои мультики. Попросила завести ей YouTube-канал — и там всё это выставляет! Всё, чем она так плотно занята, — это ее выбор. Пойти на танцы, научиться играть на укулеле — пожалуйста. Я всегда с радостью поддерживаю все ее начинания, подхватываю все идеи. Никогда ничего не навязываю. Другой разговор, что есть школа и расписание... Мишель ходит на теннис, иногда устает и хочет пропустить тренировку, тут я могу настоять на том, что начатое дело надо доводить до конца, нельзя заниматься чем-то по настроению, во всем должна быть система, тем более в спорте.