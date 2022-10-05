Четыре знака Зодиака, которым повезет до конца 2022 года

Стоит отметить в целом достаточно благоприятную обстановку на ночном небе. Согласно прогнозам, всем нам в конце года будет везти чуть больше, но несколько знаков ждет особая удача, пишет dailyhoro.ru.

Анализ ретроградных планет и их транзитов

Меркурий в 2022 году станет ретроградным лишь в последние пару дней. Это значит, что в финансовой сфере нас ждет стабильность и относительно много удачи, новых возможностей. Особенно сильно это будет касаться Дев, Близнецов и Водолеев.

Венера тоже не будет двигаться в обратном направлении осенью и в конце 2022 года декабре. Это значит, что у Тельцов, Весов и Рыб будет много жизненных сил, а также вдохновения и мотивации. Анализ транзитов планет показал, что в конце года Венера станет позитивной из-за перехода 10 декабря в знак Козерога. Это значит, что многих из нас будет ждать большой успех в достижении поставленных целей. Особенно это коснется все тех же Тельцов, Весов и Рыб.

Марс станет ретроградным 30 октября. Легче всего пережить проблемы, связанные с обратным движением красной планеты, смогут Тельцы, Раки и Весы. В их сознании окажется меньше всего негативных мыслей. Их Марс не будет делать такими агрессивными, как, скажем, Скорпионов или Козерогов.