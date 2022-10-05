Новая королева Великобритании Камилла любит простую пищу: готовим по ее рецептам

Простая пища

Камилле по вкусу обычная фасоль на тосте. Блюдо не новое для британцев, а даже, можно сказать, вполне стандартное. Но королеву-консорта это вовсе не смущает. Кроме всего прочего, она не против угощаться свежими фруктами и овощами со своей грядки. Ведь, как известно, ее муж Чарльз — заядлый садовод и огородник.

Любимая еда королевы Камиллы

Ингридинеты

4 кусочка хлеба для тостов

400 г фасоли

200 г томатов

сыр чеддер

1 зубчик чеснока

специи по вкусу

веточка розмарина

оливковое масло

Приготовление

Зачем гадать, каково на вкус любимое блюдо Камиллы, если его легко повторить в домашних условиях? Есть лишь одно маленькое но. Для быстрых перекусов королева-консорт предпочитает только фасоль в томате от бренда Heinz. Но ради эксперимента можно приготовить тост с обычными томатами.

На разогретом оливковом масле нужно обжарить чеснок, розмарин, специи и фасоль, предварительно слив ненужную жидкость из банки. Нарежь помидоры на небольшие кусочки и тоже отправь их на сковородку. Хорошенько перемешай все ингредиенты и протуши их в течение 5–7 минут.

Переложи фасоль с томатами в форму для выпечки и застели ее сверху мокрой пергаментной бумагой. Нужно, чтобы блюдо протомилось около часа при средней температуре. Регулируй этот показатель по своей духовке. Помни, что фасоль не должна совсем размять и потерять форму.

Тостовый хлеб нужно подрумянить в духовке, на сухой сковороде или в тостере. Намазывай ломтики хлеба фасолью в томате, а сверху щедро посыпь всё чеддером. Если любишь острое, то можно добавить паприки или острого перца. Должно получиться отменное сытное и горячее кушанье, достойное самой королевы.

Никуда без десерта

Кроме аппетитного тоста, королева-консорт обожает шоколадный торт без выпечки. Этот же десерт любила королева Елизавета II, а также он весьма по вкусу принцу Уильяму. Сделать такой торт тоже довольно легко. Его основу составляет измельченное песочное печенье. Для начинки используется кукурузный сироп и много шоколада. Затем это всё должно застыть в холодильнике. Идеальный десерт к послеполуденному чаю.