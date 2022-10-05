ВКУСНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ ⟩ Посмотрите, какое яркое общество любителей поесть собралось на открытие ресторана Farm в Таллинне

30 сентября ресторан Farm в Старом городе Таллинна вновь открыл свои двери и теперь готов удивлять посетителей новыми вкусами.

Пышная вечеринка стала прекрасной возможностью насладиться деликатесами, созданными командой шеф-повара Никиты Тищишина. Меню - это современная эстонская кухня, в которой важную роль играет чистое и местное сырье, из которого и составляются вкусовые сочетания. Например, у гостей вечеринки была великолепная возможность попробовать блюда, приготовленные из мха.

Стоит отметить, что шеф-повар Никита Тищишин в этот вечер отмечал пятую годовщину свадьбы, с чем мы его и поздравляем!