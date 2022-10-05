Ресторан Farm на улице Мююрювяхе в Старом городе Таллинна вновь открыл свои двери в минувшие выходные. На гламурную вечеринку собрались известные люди Эстонии, пишет Elu24.
ВКУСНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ ⟩ Посмотрите, какое яркое общество любителей поесть собралось на открытие ресторана Farm в Таллинне
Посмотрите, какое яркое общество любителей поесть собралось на открытие ресторана Farm в Таллинне
30 сентября ресторан Farm в Старом городе Таллинна вновь открыл свои двери и теперь готов удивлять посетителей новыми вкусами.
Пышная вечеринка стала прекрасной возможностью насладиться деликатесами, созданными командой шеф-повара Никиты Тищишина. Меню - это современная эстонская кухня, в которой важную роль играет чистое и местное сырье, из которого и составляются вкусовые сочетания. Например, у гостей вечеринки была великолепная возможность попробовать блюда, приготовленные из мха.
Стоит отметить, что шеф-повар Никита Тищишин в этот вечер отмечал пятую годовщину свадьбы, с чем мы его и поздравляем!
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