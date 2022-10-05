ВИДНО ВСЕ! ⟩ Зендая стала королевой модной вечеринки, облачившись в сетку без белья

26-летняя Зендая не оставила своим вниманием Неделю моды в Париже. Актриса посетила красную дорожку светского мероприятия в невероятно дерзком образе.

Как известно, звезда сериала «Эйфория» предпочитает элегантные силуэты и облегающий крой, который подчеркивает ее формы. В этот раз девушке удалось стать королевой вечеринки: на ней красовался облегающий прозрачный черный комбинезон с эмблемой бренда Valentino, под которым не оказалось белья. Сетчатый комбинезон Зендея дополнила крошечными дерзкими шортиками.