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ВИДНО ВСЕ! ⟩ Зендая стала королевой модной вечеринки, облачившись в сетку без белья

Limon.ee
Зендая стала королевой модной вечеринки, облачившись в сетку без белья
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Зендая
Зендая Фото: Jae C. Hong

26-летняя красотка может позволить себе любую дерзость, пишет Topnews.

26-летняя Зендая не оставила своим вниманием Неделю моды в Париже. Актриса посетила красную дорожку светского мероприятия в невероятно дерзком образе.

Как известно, звезда сериала «Эйфория» предпочитает элегантные силуэты и облегающий крой, который подчеркивает ее формы. В этот раз девушке удалось стать королевой вечеринки: на ней красовался облегающий прозрачный черный комбинезон с эмблемой бренда Valentino, под которым не оказалось белья. Сетчатый комбинезон Зендея дополнила крошечными дерзкими шортиками.

Поклонники остались в восторге от образа звезды, отметив, что она выглядит «очень смело, но без пошлости». «Дерзко, сексуально, молодежно — кажется, что ДНК бренда поменялась», — обсуждают в Сети.

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