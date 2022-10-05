В сентябре инфляция в Эстонии превысила 24%. В первую очередь заметно повысилась стоимость продуктов. Так, в среднем, еда выросла в цене на 15 евроцентов.
В ЭСТОНИИ ТАКОГО НЕ ВСТРЕТИШЬ ⟩ Даже обидно: смотрите, какие цены в Германии на сахар и муку
Даже обидно: смотрите, какие цены в Германии на сахар и муку
Ни для кого не секрет, что стоимость товаров от страны к стране может значительно разниться. Журналист портала Limon.ee совершенно случайно заглянула в берлинский магазин. То, что удалось увидеть – обескураживает.
Смотрите, сколько в берлинском LIDL стоит килограмм сахара и килограмм муки! Вы давно видели такие цены в эстонских магазинах?
Для наглядности мы сравнили немецкую муку категории 405 с мукой той же категории, но представленную в Эстонии.