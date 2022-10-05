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В ЭСТОНИИ ТАКОГО НЕ ВСТРЕТИШЬ ⟩ Даже обидно: смотрите, какие цены в Германии на сахар и муку

Limon.ee
Даже обидно: смотрите, какие цены в Германии на сахар и муку
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Стоимость муки в немецком магазине составляет 45 евроцентов.
Стоимость муки в немецком магазине составляет 45 евроцентов. Фото: Limon

В сентябре инфляция в Эстонии превысила 24%. В первую очередь заметно повысилась стоимость продуктов. Так, в среднем, еда выросла в цене на 15 евроцентов. 

Ни для кого не секрет, что стоимость товаров от страны к стране может значительно разниться. Журналист портала Limon.ee совершенно случайно заглянула в берлинский магазин. То, что удалось увидеть – обескураживает. 

Смотрите, сколько в берлинском LIDL стоит килограмм сахара и килограмм муки! Вы давно видели такие цены в эстонских магазинах?

Сахар в немецком магазине.
Сахар в немецком магазине. Фото: Limon
Стоимость муки в немецком магазине составляет 45 евроцентов.
Стоимость муки в немецком магазине составляет 45 евроцентов. Фото: Limon

Для наглядности мы сравнили немецкую муку категории 405 с мукой той же категории, но представленную в Эстонии.

Скриншот с сайта торговой сети Prisma.
Скриншот с сайта торговой сети Prisma. Фото: скриншот
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