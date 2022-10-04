Впервые за пять лет и единственный концерт в странах Балтии: смотри уникальные кадры с пресс-конференции Depeche Mode в Берлине

Depeche Mode, Tallinn, 2023 Фото: Limon

Отступая от традиции, Дэйв Гаан и Мартин Гор объявили сегодня, что организуемый Live Nation тур начнется 23 марта специальной ограниченной серией концертов на североамериканских аренах, после чего группа отправится в летний стадионный тур по Европе. Среди ограниченных концертов в Северной Америке – выступления на таких аренах, как Madison Square Garden в Нью-Йорке, United Center в Чикаго, Kia Forum в Лос-Анджелесе и Scotiabank Arena в Торонто. 16 мая группа отправится в тур по стадионам Европы, в котором следует отметить выступления на парижском Stade de France, Олимпийском стадионе Берлина, миланском San Siro и лондонском Twickenham.

Говоря о Memento Mori, Мартин Гор прокомментировал: «Мы начали работу над этим проектом в начале пандемии, и его темы непосредственно вдохновлены тем периодом. После смерти Флетча мы решили продолжить работу, поскольку уверены, что именно этого он бы и хотел, и это действительно придало проекту дополнительную смысловую глубину». «Флетчу понравился бы этот альбом. Мы с большим удовольствием ждем возможности вскоре поделиться им с вами, и нам не терпится представить его вам вживую на концертах в следующем году», - добавил Дэйв Гаан.