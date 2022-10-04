Группа Depeche Mode, избранная в 2020 году в Зал славы рок-н-ролла, объявила сегодня на специальном мероприятии в Берлине о выходе нового альбома и начале мирового турне 2023 года. Тур Memento Mori пройдет в поддержку готовящегося 15-го студийного альбома группы, Memento Mori, выход которого запланирован на весну 2023 года. Единственный концерт в странах Балтии состоится 6 августа в Таллинне, на Певческом поле.
Впервые за пять лет и единственный концерт в странах Балтии: смотри уникальные кадры с пресс-конференции Depeche Mode в Берлине
Отступая от традиции, Дэйв Гаан и Мартин Гор объявили сегодня, что организуемый Live Nation тур начнется 23 марта специальной ограниченной серией концертов на североамериканских аренах, после чего группа отправится в летний стадионный тур по Европе. Среди ограниченных концертов в Северной Америке – выступления на таких аренах, как Madison Square Garden в Нью-Йорке, United Center в Чикаго, Kia Forum в Лос-Анджелесе и Scotiabank Arena в Торонто. 16 мая группа отправится в тур по стадионам Европы, в котором следует отметить выступления на парижском Stade de France, Олимпийском стадионе Берлина, миланском San Siro и лондонском Twickenham.
Говоря о Memento Mori, Мартин Гор прокомментировал: «Мы начали работу над этим проектом в начале пандемии, и его темы непосредственно вдохновлены тем периодом. После смерти Флетча мы решили продолжить работу, поскольку уверены, что именно этого он бы и хотел, и это действительно придало проекту дополнительную смысловую глубину». «Флетчу понравился бы этот альбом. Мы с большим удовольствием ждем возможности вскоре поделиться им с вами, и нам не терпится представить его вам вживую на концертах в следующем году», - добавил Дэйв Гаан.
Тур Memento Mori станет 19-м туром Depeche Mode и первым за последние пять лет. Самый недавний тур группы, Global Spirit Tour 2017-2018 годов, был самым продолжительным на сегодняшний день и одним из самых кассовых туров года, в рамках которого группа дала 130 концертов по всей Европе и Северной Америке, выступив перед более чем 3 миллионами поклонников.
Memento Mori станет 15-м студийным альбомом Depeche Mode и продолжением тепло принятого критиками альбома 2017 года Spirit, который достиг номера 1 в чартах на 11 территориях и вошел в Топ-5 еще более чем на 20. Всемирный выход альбома Memento Mori состоится весной 2023 года на Columbia Records.
Продав более 100 миллионов дисков и выступив перед аудиторией свыше 35 миллионов по всему миру, Depeche Mode остается постоянно развивающейся и уникальной по своему влиянию силой в мире музыки. Неистощимый источник вдохновения для поклонников, критиков и артистов, группа Depeche Mode продолжает настойчиво двигаться вперед, альбомом и туром Memento Mori знаменуя открытие новейшей главы беспрецедентного и неиссякаемого наследия.
Концерт Depeche Mode в Таллинне состоится 6 августа 2023 года в таллиннском Lauluväljak. Предварительная продажа билетов на таллиннский концерт состоится 5 и 6 октября для подписчиков на информационный бюллетень Live Nation Eesti. С 7 октября билеты доступны для всех. Информацию о билетах можно найти в точках продаж Piletilevi и в интернет-магазине.