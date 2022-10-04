В субботу утром в поезде Elron, следовавшем по маршруту Таллин-Нарва, буянил путинист. Нетрезвый мужчина, обильно дополняя свою речь матом, грозил сослать эстонцев в Сибирь. Очевидица этого неприятного инцидента поделилась историей в социальной сети Facebook, сопроводив ее фотографиями.
«Эстонцы скоро снова все поедут в Сибирь!»: Нетрезвый путинист шокировал пассажиров, Elron приносит извинения
Эту историю портал Rus.Postimees рассказал на минувших выходных, а портал Elu24 по горячим следам обратился за комментариями в Elron и полицию. Полиция подтвердила, что получила сообщение об этом инциденте, а Еlron принес извинения за предоставленные своим пассажирам неудобства.
Пользовательница Facebook по имени Хели (имя изменено) в выходные поделилась на своей страничке в социальной сети историей о неприятном попутчике. Со слов женщины, это произошло на подъезде к Таллинну в первой половине дня. Мужчина сел напротив Хели и, позвонив кому-то по телефону, громко начал разговаривать, используя ненормативную лексику. Рядом сидела, как изначально предположила женщина, семья из Украины: пожилая пара и женщина с ребенком. Пожилой мужчина попросил попутчика прекратить материться, на что тот начал браниться уже на них. Хели решила вступиться за семью.
«Представилась, что я эстонка, и спросила в чем проблема. Весь дальнейший разговор шел на достаточно хорошем русском языке», – написала Хели. С ее слов, мужчина заявил, что:
«Эстонцы скоро все снова поедут в Сибирь или будут говорить только по-русски. И вообще, лучше бы всех расстрелять!»
На время дебошира смог утихомирить мужчина с соседнего ряда. В этот момент к ним подошел кондуктор, который на родном для нетрезвого дебошира языке попросил его замолчать. Хели спросила кондуктора, можно ли вызвать полицию, чтобы на всякий случай обезопасить ехавшую рядом семью, на что тот ответил, что полиция, вероятно, не станет реагировать на подобный вызов, да и вообще, скоро неприятный попутчик выйдет и проблема решится сама собой. После этого сотрудник Elron ушел, а дебошир продолжил.
Дебошир представился суперагентом
«У него все перепуталось, как и у Путина во вчерашнем историческом заявлении. А именно, что он якобы коренной эстонец, потому что его отец приехал сюда до его рождения и он родился эстонцем, является гражданином Евросоюза, ездит куда хочет и всех нас (тоже эстонцев) отправляет подальше отсюда. Обратно в Сибирь. При этом он машет своим удостоверением личности. Мне это было неинтересно до тех пор, пока он не сказал, что «украинцы трусы, бегут из своей страны и не воюют за свою страну». Когда я спросила, почему же он не едет воевать в Украину за Россию, он притворно сделал вид, что, видать, спецзадание ему не дает, как и многим другим… Короче, показывает, наконец, фото из его молодости в спецназе и говорит, что таких, как он, держат здесь, чтобы, когда придет время, раздали оружие и сами знаете что», – написала в социальных сетях Хели. После этого Хели уже не захотела спускать дело на тормозах.
Женщина подстегнула мужчину показать документы, мол, она не верит в то, что он гражданин Евросоюза. Когда тот дал ей свой документ, Карин запомнила его данные и позвонила в 112, чтобы дебошира на его остановке встретила полиция. В центре тревоги Хели ответили – маловероятно, что полиция отреагирует на этот вызов, но они передадут сообщение, после чего звонок оборвался.
На нужной остановке женщина увидела, как дебошир прошел мимо ждавших его полицейских. Находчивая Хели передала информацию о мужчине вместе с фотографией полиции и поехала дальше. Самое интересное выяснилось позже.
Женщину раскритиковали за вызов полиции
По возвращении на свое место Хели поняла, что в вагоне ее поступок не нашел у пассажиров поддержки. Хели до сих пор не понимает, как это возможно?!
«Я получила настоящую головомойку в поезде. Оказалось, что публика в вагоне (насколько, к своему удивлению, я могла слышать) меня совсем не поддержала. Оказалось, что некоторые пассажиры являются обладателями серых паспортов, а некоторые – каких-то других. Было возмущение, почему мы не можем просто позволить людям выражать свои взгляды – у нас же свобода слова. Ситуация была слишком напряжена... Вся словесная перепалка происходила на русском языке, и меня попросили уйти. А один из возмущавшихся сфотографировал меня и, возможно, отправил фотографию Путину», – говорит Хели.
Вернувшийся кондуктор, со слов женщины, повысил на нее голос, сказав, что она должна была сообщить ему, а не вызывать полицию. Тогда Хели попыталась напомнить, что к нему она уже обращалась, но тоже без толку.
Главная героиня всей этой неприятной ситуации вспоминает: «Даже когда я попросила мужчину, который по-эстонски попробовал поставить на место весельчака-агрессора, затеявшего всю эту историю, не хочет ли он дать мне свои контактные данные на случай, если из моего заявления что-то выйдет, он просто пробубнил, что на самом деле ничего не слышал...».
В итоге Хели пришлось покинуть вагон в расстроенных чувствах: «До моей остановки оставалось десять минут. Сначала я пыталась объяснить «аудитории» что-то еще, но высказывание, что «кровь гуще воды» ввело меня в ступор и заставило покинуть эпицентр с покорной улыбкой. Я до сих пор думаю об этом гражданине В. Е. Он явно никакой не «суперагент», а просто опасный идиот – даже в нетрадиционном смысле этого слова. И о всех ему подобных, вне зависимости от национальности».
Elron: нужно сразу обратиться в полицию
Менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Катрин Кульдеркнуп отмечает, что если кто-то в поезде говорит что-то оскорбительное, следует вызывать полицию.
«В субботу утром кондуктор поезда, следовавшего по маршруту Таллинн-Нарва, оценил ситуацию как разговор между пассажирами, что очень часто случается в их рабочие будни. Кондуктор выполнял свои обязанности, обслуживая других пассажиров поезда», – пояснила Кульдеркнуп.
По словам Кульдеркнуп, если пассажир по какой-либо причине почувствует угрозу во время нахождения в поезде, он имеет право позвонить в правоохранительные органы. «Мы будем благодарны, если персонал поезда также будет об этом проинформирован», – добавила она.
Компания Elron приносит извинения пассажирам, которые чувствовали себя некомфортно во время той злополучной поездки на поезде.
«Ежедневно Elron обслуживает более 20 000 пассажиров, у нас более 200 рейсов в день», – добавила Кульдеркнуп.
Портал Elu24 также обратился за комментариями в полицию. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк подтвердил, что в тот день в 12 часов дня в центр экстренной помощи сообщили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожает попутчикам в салоне пассажирского поезда.
«Полицейский патруль не смог задержать мужчину, но звонивший передал опознавательные приметы этого человека. Обстоятельства инцидента еще выясняются», – говорит Лукк.
«Свобода слова не безгранична, и свобода слова не оправдывает дискриминацию других людей»
Запрещается вести себя деструктивно в общественном месте, в том числе оскорблять, запугивать или угрожать другому человеку словом, жестом или любым другим способом. «Такое поведение может представлять собой нарушение общественного порядка, но в определенных контекстах оно может также представлять собой подстрекательство к ненависти. Это правонарушения, наказуемые в соответствии с Пенетенциарным кодексом. Если вы видите подобное поведение, всегда стоит сообщить об этом в полицию, поскольку свобода выражения мнений не безгранична и не оправдывает дискриминацию других людей», – подытожил представитель полиции.