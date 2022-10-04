«Эстонцы скоро снова все поедут в Сибирь!»: Нетрезвый путинист шокировал пассажиров, Elron приносит извинения

«У него все перепуталось, как и у Путина во вчерашнем историческом заявлении. А именно, что он якобы коренной эстонец, потому что его отец приехал сюда до его рождения и он родился эстонцем, является гражданином Евросоюза, ездит куда хочет и всех нас (тоже эстонцев) отправляет подальше отсюда. Обратно в Сибирь. При этом он машет своим удостоверением личности. Мне это было неинтересно до тех пор, пока он не сказал, что «украинцы трусы, бегут из своей страны и не воюют за свою страну». Когда я спросила, почему же он не едет воевать в Украину за Россию, он притворно сделал вид, что, видать, спецзадание ему не дает, как и многим другим… Короче, показывает, наконец, фото из его молодости в спецназе и говорит, что таких, как он, держат здесь, чтобы, когда придет время, раздали оружие и сами знаете что», – написала в социальных сетях Хели. После этого Хели уже не захотела спускать дело на тормозах.