«Эта ситуация, как бы ни противно звучало, пошла ему на пользу». Данилко высказался о президентстве Зеленского

«Я Зеленского очень хорошо знаю, и я не удивляюсь. Я вообще не удивляюсь – это Вова Зеленский, которого я знаю. Он в этой ситуации поступил абсолютно правильно, и эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу. Он тогда, в самом начале, не знал, как себя вести. Сейчас все по-другому. Он перестал хотеть понравиться», – сказал Данилко.