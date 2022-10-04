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«Эта ситуация, как бы ни противно звучало, пошла ему на пользу». Данилко высказался о президентстве Зеленского

Limon.ee
«Эта ситуация, как бы ни противно звучало, пошла ему на пользу». Данилко высказался о президентстве Зеленского
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Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Фото: SCANPIX

Украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое 3 октября опубликовано на YouTube-канале "DW на русском", прокомментировал президентство Владимира Зеленского.

По словам Данилко, он не удивлен тем, как себя повел украинский президент после нападения РФ на Украину, пишет Gordonua.com.

«Я Зеленского очень хорошо знаю, и я не удивляюсь. Я вообще не удивляюсь – это Вова Зеленский, которого я знаю. Он в этой ситуации поступил абсолютно правильно, и эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу. Он тогда, в самом начале, не знал, как себя вести. Сейчас все по-другому. Он перестал хотеть понравиться», – сказал Данилко.

Напомним, что актер, художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году.

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