Украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое 3 октября опубликовано на YouTube-канале "DW на русском", прокомментировал президентство Владимира Зеленского.
«Эта ситуация, как бы ни противно звучало, пошла ему на пользу». Данилко высказался о президентстве Зеленского
«Эта ситуация, как бы ни противно звучало, пошла ему на пользу». Данилко высказался о президентстве Зеленского
По словам Данилко, он не удивлен тем, как себя повел украинский президент после нападения РФ на Украину, пишет Gordonua.com.
«Я Зеленского очень хорошо знаю, и я не удивляюсь. Я вообще не удивляюсь – это Вова Зеленский, которого я знаю. Он в этой ситуации поступил абсолютно правильно, и эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу. Он тогда, в самом начале, не знал, как себя вести. Сейчас все по-другому. Он перестал хотеть понравиться», – сказал Данилко.
Напомним, что актер, художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году.