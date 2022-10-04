Подозревают убийство. Следственный комитет начал проверку по факту смерти Бориса Моисеева

Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлен вынос тела Бориса Моисеева из дома в синем мешке. Некоторые подозревают, что артист мог скончаться задолго до того, как об этом объявил Сергей Горох, поэтому пришлось прибегнуть к подобным мерам. Брат музыканта Маркс Толкач и вовсе считает: тот скончался за неделю или две до озвученной даты, пишет StarHit.

Вчера, как сообщают журналисты, Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств ухода 68-летнего Моисеева, причем по статьям «Убийство» и «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть». К слову, данных экспертизы пока нет, а на теле музыканта не было обнаружено следов насильственной смерти.