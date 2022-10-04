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Подозревают убийство. Следственный комитет начал проверку по факту смерти Бориса Моисеева

Limon.ee
Подозревают убийство. Следственный комитет начал проверку по факту смерти Бориса Моисеева
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Фото: Lyukov Maxim

В прошлый вторник общественность потрясла новость – скончался Борис Моисеев. По предварительной версии, артист умер после продолжительной болезни. За последние десять лет он пережил ряд инсультов. Однако брат музыканта подозревает в трагедии его директора.

Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлен вынос тела Бориса Моисеева из дома в синем мешке. Некоторые подозревают, что артист мог скончаться задолго до того, как об этом объявил Сергей Горох, поэтому пришлось прибегнуть к подобным мерам. Брат музыканта Маркс Толкач и вовсе считает: тот скончался за неделю или две до озвученной даты, пишет StarHit.

Вчера, как сообщают журналисты, Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств ухода 68-летнего Моисеева, причем по статьям «Убийство» и «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть». К слову, данных экспертизы пока нет, а на теле музыканта не было обнаружено следов насильственной смерти.

Известно, что в последние годы Борис Михайлович тяжело болел. Артист пережил три инсульта. Недуг парализовал руку и верхнюю губу звезды, он с трудом говорил и уже не мог продолжать творческую деятельность.

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