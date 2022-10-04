Эстонская певица Диана Клас помогает людям, у которых возникли трудности в отношениях. Для тех, у кого на сердце грусть, открыт телефон доверия, где всегда выслушают и помогут. Интересно, но огромной популярностью этот номер в последнее время пользуется у мужчин.
«Мой телефон красный!»: Женщина, которой эстонские мужчины доверяют самое сокровенное
Диана Клас, которая начала свою работу консультантом по вопросам отношений, сказала, что после понедельничной программы Kuuuurija ее телефон доверия был красным. «К счастью, мужчины тоже набрались смелости», – сказала она с улыбкой. Но с какой самой распространенной проблемой люди обращаются к Диане Клас?
«Слезы, душевная боль, развод и горе. Я знаю, как это тяжело, когда не с кем поделиться своими переживаниями, не с кем поговорить», – написала актриса и певица Диана Клас на своей стене в Facebook в конце сентября, объявив, что начинает работать консультантом по вопросам отношений.
Диана, которая многое пережила в своей жизни, поможет и выслушает любого человека по бесплатной телефонной линии. «Я счастлива, что люди доверяют мне. Что они достаточно смелы, чтобы говорить», – сказала она тогда.
В понедельник в программе Kuuuurija Диана Клас, Кердо Мёльдер и ее партнер Прийду Хейнроос открыли двери своего дома в Какумяэ.
В конце программы Диана Клас сказала, что телефон был красным. «Звонков было много, и они все еще есть», – сказала она, добавив, что звонки поступали практически всю ночь. Неразделенная любовь, душевная боль, болезненный развод – с такими вопросами обращаются к консультанту по отношениям. Диана за свою жизнь пережила много разной боли, была в ее жизни и большая любовь, сейчас она одна и у нее есть много сил, опыта и времени помогать другим.
Мужчины проявили мужество!
Вы можете подумать, что женщины чаще набирают номер консультанта по вопросам отношения, но Диана говорит, что это не совсем так. «Раньше звонили больше женщины, но после программы стали звонить и мужчины. К счастью, они набрались смелости», – говорит она со смехом. Телефон Дианы доступен 24 часа в сутки. «Люди звонят постоянно. Независимо от времени суток», – призналась она.
По словам Дианы, заботы людей бесконечны. Если у одних есть только один конкретный вопрос, то у других - более глубокая проблема. «Для меня полезно решать проблемы других людей и выслушивать их. Тогда я меньше думаю о своих собственных», – призналась она.
Однако музыка не полностью исчезла из жизни Дианы Клас. Только она, по словам певицы, отмечает, что музыка причиняет много боли. «Эти песни о любви, написанные в тяжелые минуты... сегодня вызывают совсем иные чувства». Хотя Диана сама не организовывает свои выступления, друзьям отказать не может.