«Мой телефон красный!»: Женщина, которой эстонские мужчины доверяют самое сокровенное

Диана Клас, которая начала свою работу консультантом по вопросам отношений, сказала, что после понедельничной программы Kuuuurija ее телефон доверия был красным. «К счастью, мужчины тоже набрались смелости», – сказала она с улыбкой. Но с какой самой распространенной проблемой люди обращаются к Диане Клас?

«Слезы, душевная боль, развод и горе. Я знаю, как это тяжело, когда не с кем поделиться своими переживаниями, не с кем поговорить», – написала актриса и певица Диана Клас на своей стене в Facebook в конце сентября, объявив, что начинает работать консультантом по вопросам отношений.

Диана, которая многое пережила в своей жизни, поможет и выслушает любого человека по бесплатной телефонной линии. «Я счастлива, что люди доверяют мне. Что они достаточно смелы, чтобы говорить», – сказала она тогда.

Диана Клас Фото: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija»

В понедельник в программе Kuuuurija Диана Клас, Кердо Мёльдер и ее партнер Прийду Хейнроос открыли двери своего дома в Какумяэ.