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Зал аплодировал стоя, никто не ожидал подобного на эстонском ТВ! Во всем виновата Элина Нечаева

Limon.ee
Зал аплодировал стоя, никто не ожидал подобного на эстонском ТВ! Во всем виновата Элина Нечаева
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Чарующий оперный голос певицы Элины Нечаевой (Эстония) сводит людей с ума. Вся Европа ахнула, когда артистка исполнила песню La Forza на Евровидении в 2018 году в Португалии и заняла 8 место в финале. Но дальше – только больше! 

В воскресном телешоу «Я вижу твой голос» на Kanal 2 нашлись те, кто смог наравне с Нечаевой исполнить ее песню. После выступления как ведущая, так и члены жюри и публика аплодировали артистке стоя. Неповторимое исполнение Нечаевой своего же хита могут заметить даже самые невнимательные. Певица исполнила хит La Forza в дуэте с итальянским бизнес-консультантон Маурицио Дагапито. 

«Вау! Браво! Брависсимо!» – скандировали члены жюри после выступления. 

«Это был один из самых интересных и красивых дуэтов на данный момент в программе. У этого мужчины-исполнителя из Италии тембр похож на Эроса Рамазотти. Голоса артистов так хорошо сочетались на сцене. У меня многие знакомые спросили, как такое возможно. Они явно много раз репетировали. Но нет, они репетировали по отдельности», – сказала член жюри шоу «Я вижу твой голос» Эвелин Выйгемаст. 

Анна Дытына с украинскими корнями тоже смогла попробовать свои силы в телешоу на эстонском телеканале, но члены жюри не оценили сию попытку, артистка выбыла из проекта. Но в коридоре телецентра не смогла устоять, спев для журналистов песню Нечаевой. 

Смотрите видео!

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