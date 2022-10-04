Зал аплодировал стоя, никто не ожидал подобного на эстонском ТВ! Во всем виновата Элина Нечаева

В воскресном телешоу «Я вижу твой голос» на Kanal 2 нашлись те, кто смог наравне с Нечаевой исполнить ее песню. После выступления как ведущая, так и члены жюри и публика аплодировали артистке стоя. Неповторимое исполнение Нечаевой своего же хита могут заметить даже самые невнимательные. Певица исполнила хит La Forza в дуэте с итальянским бизнес-консультантон Маурицио Дагапито.

«Вау! Браво! Брависсимо!» – скандировали члены жюри после выступления.

«Это был один из самых интересных и красивых дуэтов на данный момент в программе. У этого мужчины-исполнителя из Италии тембр похож на Эроса Рамазотти. Голоса артистов так хорошо сочетались на сцене. У меня многие знакомые спросили, как такое возможно. Они явно много раз репетировали. Но нет, они репетировали по отдельности», – сказала член жюри шоу «Я вижу твой голос» Эвелин Выйгемаст.

Анна Дытына с украинскими корнями тоже смогла попробовать свои силы в телешоу на эстонском телеканале, но члены жюри не оценили сию попытку, артистка выбыла из проекта. Но в коридоре телецентра не смогла устоять, спев для журналистов песню Нечаевой.