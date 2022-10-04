«Тот день, когда немножко г*вна – это хорошие новости». Бездомный щенок в прямом эфире нагадил на стол ведущим

4 октября гостьей национального телемарафона в Украине стала волонтер, зоозащитница Софья Данилова, которая пришла в студию вместе с бездомным щенком по кличке Пуговка, чтобы найти ему хозяев. Во время прямого эфира щенок находился на столе и в какой-то момент решил справить там же нужду. Этот фрагмент опубликован на YouTube-канале ТСН.