4 октября гостьей национального телемарафона в Украине стала волонтер, зоозащитница Софья Данилова, которая пришла в студию вместе с бездомным щенком по кличке Пуговка, чтобы найти ему хозяев. Во время прямого эфира щенок находился на столе и в какой-то момент решил справить там же нужду. Этот фрагмент опубликован на YouTube-канале ТСН.
«Тот день, когда немножко г*вна – это хорошие новости». Бездомный щенок в прямом эфире нагадил на стол ведущим
«Тот день, когда немножко г*вна – это хорошие новости». Бездомный щенок в прямом эфире нагадил на стол ведущим
«Пуговка решила сделать свое дело», – прокомментировала случившееся ведущая, передает Gordonua.com.
Зоозащитница в ответ попросила заранее приготовленное для такого случая бумажное полотенце и убрала экскременты со стола.
«Ребенок заволновался», – прокомментировала инцидент Данилова.
«Тот день, когда немножко г*вна в прямом эфире – это хорошие новости", – отреагировали на ролик зрители.
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