В Таллинне снова стало на одну кебабную меньше: «Мы больше не справляемся...»

Несколько любителей шашлыка обратились в редакцию Elu24, чтобы рассказать, что из-за больших счетов за электричество еще один ресторан прекратил свою деятельность.

«Любимый народом Kebabi Wabrik вчера закрыл свои двери в торговом центре Kristiine. Все цены выросли слишком резко, и это абсурд, что люди вынуждены закрывать свои двери, а клиенты лишаются хорошего места, где можно поесть», – написал один из читателей.

«Куда делся Kebabi Wabrik в Kristiine?» – задается вопросом другой.

Владелец сети Kebabi Wabrik Георг Вимберг объяснил редакции, что хотя счета за электричество действительно ощутимы, это не главная причина, по которой они были вынуждены закрыть шашлычную.

«Поскольку в настоящее время значительная часть продаж осуществляется через посреднические платформы в виде совместных продаж, нерационально вести ресторанный бизнес на такой большой и дорогой торговой площади, какой была торговая точка в торговом центре Kristiine», – признал Вимберг.

Говоря о ценах на электроэнергию, Вимберг сказал, что нет опасений по поводу зимних счетов за электричество. «Цены на электроэнергию были высокими и летом, а общественное питание одинаково потребляет электроэнергию летом и зимой. Самое важное – иметь постоянных клиентов».

По заверению Вимберга, любителям шашлыка не стоит беспокоиться. «В ближайшем будущем мы добавим еще несколько точек Kebabi Wabrik, но они должны находиться в правильных и продуманных местах», – сказал Вимберг.

Руководитель торгового центра Kristiine Кристьян Маароос сказал редакции, что текучка арендаторов – это часть повседневной жизни торгового центра. «К сожалению, компания Kebabi Wabrik действительно решила прекратить свою деятельность в центре, и поскольку каждый арендатор несет ответственность за свою экономическую деятельность, я не могу прокомментировать причины этого решения», – сказал он.