Kebabi Wabrik, популярная закусочная с четырьмя точками в Таллинне, закрыла одну из своих дверей. Владелец закусочной Георг Вимберг признал, что виной тому не только высокие счета за электричество.
В Таллинне снова стало на одну кебабную меньше: «Мы больше не справляемся...»
Несколько любителей шашлыка обратились в редакцию Elu24, чтобы рассказать, что из-за больших счетов за электричество еще один ресторан прекратил свою деятельность.
«Любимый народом Kebabi Wabrik вчера закрыл свои двери в торговом центре Kristiine. Все цены выросли слишком резко, и это абсурд, что люди вынуждены закрывать свои двери, а клиенты лишаются хорошего места, где можно поесть», – написал один из читателей.
«Куда делся Kebabi Wabrik в Kristiine?» – задается вопросом другой.
Владелец сети Kebabi Wabrik Георг Вимберг объяснил редакции, что хотя счета за электричество действительно ощутимы, это не главная причина, по которой они были вынуждены закрыть шашлычную.
«Поскольку в настоящее время значительная часть продаж осуществляется через посреднические платформы в виде совместных продаж, нерационально вести ресторанный бизнес на такой большой и дорогой торговой площади, какой была торговая точка в торговом центре Kristiine», – признал Вимберг.
Говоря о ценах на электроэнергию, Вимберг сказал, что нет опасений по поводу зимних счетов за электричество. «Цены на электроэнергию были высокими и летом, а общественное питание одинаково потребляет электроэнергию летом и зимой. Самое важное – иметь постоянных клиентов».
По заверению Вимберга, любителям шашлыка не стоит беспокоиться. «В ближайшем будущем мы добавим еще несколько точек Kebabi Wabrik, но они должны находиться в правильных и продуманных местах», – сказал Вимберг.
Руководитель торгового центра Kristiine Кристьян Маароос сказал редакции, что текучка арендаторов – это часть повседневной жизни торгового центра. «К сожалению, компания Kebabi Wabrik действительно решила прекратить свою деятельность в центре, и поскольку каждый арендатор несет ответственность за свою экономическую деятельность, я не могу прокомментировать причины этого решения», – сказал он.
Также Кристьян Маароос отметил, что рост цен на электроэнергию является проблемой для всех, включая арендаторов. «К счастью, это является лишь частью общей стоимости ведения бизнеса. Главное – это эффективность концепции и соответствие ожиданиям потребителей», – пояснил он, добавив, что в торговом центре также принимаются меры по энергосбережению. «Больше всего мы ждем, когда энергетический рынок вернется к нормальному функционированию, что также позволит арендаторам лучше планировать свои расходы заранее».