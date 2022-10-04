Ургант прокомментировал «плач в трубку» в беседе с Потапом

В комментарии российским СМИ телеведущий Иван Ургант пояснил, что случилось во время телефонного разговора с рэпером Потапом. Телеведущий опроверг слова украинского музыканта, что во время беседы, когда речь зашла об Украине, он «рыдал в трубку».

Ургант пояснил, что ему внове комментировать свои частные разговоры перед публикой. Он считает, что такая беседа касается только участников разговора и более никого, кроме «спецслужб», которые «слушают».