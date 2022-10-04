С 1 октября доставка еды из KFC, Vapiano, O'Learys, MySushi, Blender и Apollo Kino осуществляется только через приложение Fudy.
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! ⟩ KFC, Vapiano, O’Learys, MySushi, Blender и кинотеатры APOLLO осуществляют доставку еды только через приложение FUDY
Предприятия общественного питания Apollo Group ориентированы на предоставление высококачественной еды и наилучшего обслуживания клиентов. «В области доставки еды с курьерами мы также хотим обеспечить качество, соответствующее ожиданиям клиентов, разумную цену и приятные вкусовые ощущения, подобные посещению ресторана. Поэтому выбор партнера для доставки еды имеет важное значение, - объясняет председатель правления Apollo Group Мадис Яагер. - Думая о благополучии наших клиентов, мы выбрали фуд-курьера Fudy, цены за услуги которого более разумны, ниже по сравнению с конкурентами и прозрачнее для всех сторон. Раньше нам казалось, что курьерские компании использовали международное признание известных брендов KFC или Vapiano, тем самым оправдывали повышение цен за услуги. В результате продажа еды через курьерские компании стала для нас невыгодной. В случае сотрудничества с Fudy мы видим, как при разработке сервиса учитываются интересы и ресторанов, и клиентов».
Apollo – известная на эстонском рынке группа развлекательных компаний, где практически каждый второй делал покупки в книжном магазине Apollo или посещал кинотеатр Apollo. Подход, ориентированный на клиента, также соответствует видению новой курьерской компании Fudy.
«В отличие от других поставщиков услуг доставки еды, курьеры Fudy доставляют только один заказ клиента за раз, поэтому еда остается теплой и свежей», — объясняет Хольгер Лихтмаа, генеральный директор Fudy. «Кроме того, Fudy отличается от других фуд-курьеров, работающих на рынке, своим Fudy Court, с помощью которого клиент может одним заказом выбрать любимые блюда сразу из нескольких различных ресторанов», — добавляет Лихтмаа.
Apollo Group выросло в крупнейшую группу развлекательных компаний в Прибалтике . В состав Apollo в странах Балтии и Финляндии входят 18 уютных книжных магазинов, 15 современных многозальных кинотеатров, 27 ресторанов быстрого питания KFC, 9 ресторанов Vapiano, 6 спортивно-развлекательных центров O’Learys, 30 ресторанов MySushi и их точек с продажей на вынос, 10 баров по продаже соков и бутербродов Blender, 2 кафе-мороженых Ice-Café, развлекательный центр Action! by Apollo, 2 развлекательных центра боулинга и Apollo Super Skypark.