ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! ⟩ KFC, Vapiano, O’Learys, MySushi, Blender и кинотеатры APOLLO осуществляют доставку еды только через приложение FUDY

Предприятия общественного питания Apollo Group ориентированы на предоставление высококачественной еды и наилучшего обслуживания клиентов. «В области доставки еды с курьерами мы также хотим обеспечить качество, соответствующее ожиданиям клиентов, разумную цену и приятные вкусовые ощущения, подобные посещению ресторана. Поэтому выбор партнера для доставки еды имеет важное значение, - объясняет председатель правления Apollo Group Мадис Яагер. - Думая о благополучии наших клиентов, мы выбрали фуд-курьера Fudy, цены за услуги которого более разумны, ниже по сравнению с конкурентами и прозрачнее для всех сторон. Раньше нам казалось, что курьерские компании использовали международное признание известных брендов KFC или Vapiano, тем самым оправдывали повышение цен за услуги. В результате продажа еды через курьерские компании стала для нас невыгодной. В случае сотрудничества с Fudy мы видим, как при разработке сервиса учитываются интересы и ресторанов, и клиентов».