В ШЕСТОЙ РАЗ ⟩ Наталья Водянова ждет ребенка

Наталья Водянова много лет ассоциируется у публики исключительно с миром моды. И это неудивительно. Модель никогда не пропускает важные показы, общается с ведущими дизайнерами, а ее имя постоянно на слуху в фэшн-индустрии. Однако сейчас о Наталье заговорили по другому поводу.

Впервые за всю свою карьеру звезда подиумов пропустила Парижскую Неделю моды. Там можно было увидеть многих именитых моделей, но отсутствие учредителя благотворительного фонда «Обнаженные сердца» все равно сразу бросилось в глаза. В Сети тут же заговорили о беременности Натальи. Якобы только интересное положение могло помешать Водяновой посетить Неделю моды в Париже.

Как пишет Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки», малыш Натальи может появиться на свет уже зимой. Если модель действительно беременна, то она станет мамой в шестой раз. Однако пока что сама Водянова, которая не появляется на публике восемь месяцев, хранит упорное молчание и никак не комментирует поднявшуюся вокруг нее шумиху.

У Натальи, напомним, подрастает трое детей от первого мужа Джастина Портмана Виктор, Лукас и Нева. Несмотря на кажущиеся идеальными отношения и наличие общих наследников, брак Водяновой потерпел крах вскоре после появления третьего ребенка.

Новым возлюбленным Натальи стал миллиардер Антуан Арно. На сегодняшний день они вместе уже больше десяти лет. Однако официально пара зарегистрировала отношения только в 2020-м. За годы совместной жизни модель подарила Антуану двоих сыновей Романа и Максима.