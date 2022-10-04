Женщинам с красивыми от природы волосами требуется минимум усилий, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, остальным же необходим более тщательный уход. Но есть несколько базовых правил, которые следует соблюдать всем, чтобы локоны выглядели здоровыми и ухоженными, пишет novochag.ru.
Волосы как в рекламе: десять основных правил ухода
Следите за своим здоровьем
Да, именно так: красота начинается со здоровья, это касается в том числе и состояния волос. Основную роль здесь играет питание, оно должно быть сбалансированным. Важно включить в свой рацион продукты с высоким содержанием белка (рыба, бобы, орехи, цельнозерновые продукты), витаминов А, С и Е, минералов, таких как цинк и железо, а также омега-3 жирных кислот.
Старайтесь употреблять только натуральную и свежую пищу. Кроме того, можно принимать специальные добавки, однако для этого сначала лучше проконсультироваться с врачом, который подскажет, каких элементов вам может не хватать, и посоветуют то, что подойдёт именно вам. Также на качество волос влияет и наше психическое состояние, поэтому не забывайте отдыхать, избегайте стресса и плохого сна.
Не допускайте секущихся кончиков волос
Волосы с секущимися концами всегда выглядят неаккуратно и неухожено, к тому же из-за этого появляется ломкость, и пряди теряют блеск, объём и гладкость. Чтобы это предотвратить, всегда наносите на последние 5-10 см длины волос специальные увлажняющие средства, не злоупотребляйте горячими укладками, защищайте волосы от негативного влияния окружающей среды, по возможности откажитесь от любого химического воздействия, будь то окрашивание или завивка. Если же избежать появления секущихся кончиков не удалось, остаётся только один вариант: смело отстригайте повреждённую часть волос! Помните, что даже очень короткие, но здоровые, сияющие и мягкие локоны выглядят намного лучше, чем длинные, но с «убитыми» концами.
Периодически устраивайте волосам отдых
Энергичный современный темп жизни многим не позволяет полностью отказаться от использования фена, плойки и других приборов для горячей укладки. Однако при возможности, хотя бы 1-2 раза в неделю, устраивайте волосам отдых: позвольте им высохнуть естественным путём, не делайте тугие причёски, нанесите на них полезные уходовые средства. И всегда помните о термозащите!
Подберите правильный уход под свой тип волос и кожи головы
При выборе уходовых средств, таких как шампунь, бальзам, маска, несмываемые продукты, очень важно подобрать их в соответствии с типом не только ваших волос, но и кожи головы. Использование неправильных и неподходящих вам средств может оказаться недейственным, а то и нанести вред. Зачастую кожа головы и волосы нуждаются в разных методах ухода за ними. Например, многие люди сталкиваются с перхотью или с тем, что волосы могут быть сухими на концах и жирными у корней, выпадать, быть ломкими и необъёмными. Это всё задачи, которые решаются локально и требуют различного ухода. Поэтому так важно найти средства, которые будут справляться с определёнными проблемами и заботиться как о прядях по всей длине, так и о коже головы.
Избегайте механических повреждений
Сохранить волосы здоровыми и красивыми поможет снижение на них механического воздействия. Расчёсывайте пряди аккуратно и бережно хорошей расчёской, которая не будет вырывать или травмировать волоски, не трите их полотенцем, не скручивайте в жгуты, откажитесь от тугих хвостов и пучков, стригитесь только хорошо заточенными ножницами, используйте мягкие резинки без металлических частей, бусин и стразов, которые не будут запутываться в волосах и оставлять на них заломы.
Мойте и укладывайте волосы правильно
Когда вы моете голову, обращайте внимание на следующие моменты: 1. температура воды должна быть тёплой и комфортной для кожи, а в конце при ополаскивании волос – прохладной; 2. техника нанесения шампуня, бальзама и маски – методов использования этих уходовых средств сейчас достаточно много, например, есть ко-вошинг (применение только кондиционера), специальный метод для кудрявых волос (Curly Girl Method) и другие. Самое важно здесь подобрать технологию, которая будет подходить именно вам. Также после мытья головы лучше использовать полотенце из мягкой ткани или микрофибры – не заворачивайте в него мокрые волосы на голове и не трите их, расчёсывайте пряди очень аккуратно. Если вы используете фен или приборы для горячей укладки, обязательно перед этим нанесите на локоны термозащитное средство, регулируйте на инструментах температурный режим, постепенно переходя на более низкие показатели.
Делайте массаж
Массаж кожи головы улучшает кровообращение, что снижает выпадение волос, ускоряет их рост и укрепляет. Достаточно регулярно уделять этому 5-10 минут в день, чтобы ощутить пользу и увидеть эффект. Однако стоит помнить, что и тут невероятно важна техника, так что потратьте немного времени и изучите правила проведения массажа – они совсем не сложные, зато вы убережёте себя от ненужных последствий и значительно улучшите состояние волос.
Подружитесь с маслами
Масла способны поддерживать хорошее состояние волос, а также бороться с некоторыми проблемами. Масла делятся на базовые (кокосовое, аргановое, жожоба и другие) и эфирные (лавандовое, чайное дерево, эвкалипт). Каждое масло решает определённые задачи: выпадение, ломкость, тусклость, перхоть, более того, их можно наносить на разные участки, будь то кожа головы, длина волос или кончики. По технике нанесения выделяют: массаж, аромарасчёсывание, нанесение в качестве маски или насыщение и улучшение покупных уходовых средств. Подбирайте масла в соответствии с типом волос, кожи головы и проблемами, от которых вы хотите избавиться. Будьте осторожны и внимательны, особенно с эфирными маслами!
Позаботьтесь о волосах пред сном
Даже когда мы спим, волосы могут портиться: они трутся о подушку, из-за чего происходит механическое повреждение. Чтобы этого избежать перед тем, как пойти в кровать, соберите волосы в нетугую косичку или лёгкий низкий пучок, предварительно можно нанести на них масло или специальный несмываемый уход: так локоны будут не только меньше травмироваться, но и лучше восстанавливаться. Замените вашу обычную наволочку на шёлковую. Шёлк – очень нежный материал, поэтому он не вредит волосам и помогает избежать спутывания.
Защищайте волосы от негативного воздействия окружающей среды
Солнце, ветер, солёная или жёсткая вода, сухой воздух – всё это плохо влияет на состояние волос. Нужно следить, чтобы пряди всегда были достаточно увлажнены, то есть регулярно пользуйтесь бальзамом или маской, а также несмываемым уходом. Как в тёплое время года, так и зимой защищайте волосы от прямых солнечных лучей с помощью специальных средств с SPF и головного убора. Если вы искупались в море, то не давайте солёной воде высохнуть на ваших волосах, а ополосните их хотя бы обычной водой, иначе волосы пересушатся и станут ломкими.