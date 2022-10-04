УРА! ⟩ Ретроградный Меркурий окончился: какие приятные изменения ждут знаки Зодиака

Овен

Овнам Меркурий развяжет руки. Эти люди смогут добиться головокружительных успехов на любовном и финансовом поприще, но при этом могут обидеть кого-то из ближайшего окружения. Делать этого, само собой, не рекомендуется. Важно помнить о том, что движение к мечте должно быть спокойным и лишенным всякой агрессии.

Телец

Тельцов приятные изменения ждут во всех сферах сразу. Это будут одни из самых успешных людей октября. Меркурий поможет им забыть обо всем плохом в своей жизни. Все неприятные воспоминания канут в лету, а Тельцы станут более свободными, позитивными и готовыми к покорению новых высот.

Близнецы

Для Близнецов ближайшие несколько недель станут отличным временем для работы над собой. Можно будет с большей легкостью избавиться от уныния, вредных привычек. Полезно будет корректировать сон, питание, режим дня. Не исключено, что Меркурий поможет Близнецам увидеть первые последствия недавно приятных решений.

Рак

Раков ждет благоприятное время в любви и делах, но им важно постараться сохранить самообладание. Не стоит менять в последнюю секунду планы, ведь это может привести к потере удачи, к конфронтациям с коллегами и начальством, либо к ссорам с близким, если эти планы будут касаться семейных дел.

Лев