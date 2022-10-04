3 октября — самый важный день месяца. Меркурий избавился от ретроградности, чем запустил цепочку положительных событий в жизни многих людей. Астрологи dailyhoro.ru рассказали, как планета изменит жизнь знаков Зодиака в ближайшем будущем.
УРА! ⟩ Ретроградный Меркурий окончился: какие приятные изменения ждут знаки Зодиака
Овен
Овнам Меркурий развяжет руки. Эти люди смогут добиться головокружительных успехов на любовном и финансовом поприще, но при этом могут обидеть кого-то из ближайшего окружения. Делать этого, само собой, не рекомендуется. Важно помнить о том, что движение к мечте должно быть спокойным и лишенным всякой агрессии.
Телец
Тельцов приятные изменения ждут во всех сферах сразу. Это будут одни из самых успешных людей октября. Меркурий поможет им забыть обо всем плохом в своей жизни. Все неприятные воспоминания канут в лету, а Тельцы станут более свободными, позитивными и готовыми к покорению новых высот.
Для Близнецов ближайшие несколько недель станут отличным временем для работы над собой. Можно будет с большей легкостью избавиться от уныния, вредных привычек. Полезно будет корректировать сон, питание, режим дня. Не исключено, что Меркурий поможет Близнецам увидеть первые последствия недавно приятных решений.
Рак
Раков ждет благоприятное время в любви и делах, но им важно постараться сохранить самообладание. Не стоит менять в последнюю секунду планы, ведь это может привести к потере удачи, к конфронтациям с коллегами и начальством, либо к ссорам с близким, если эти планы будут касаться семейных дел.
Лев
В ближайшее время для Львов вряд ли будет еще один благоприятный период вроде этого. С 4 октября Львам стоит активизироваться во всех сферах жизни. Планета хочет, чтобы люди этого знака правильно расставили приоритеты и начали двигаться к своей мечте. Наступает идеальное время для повышенной активности.
Девы получат от прямого движения Меркурия, да ещё и в их знаке, максимум добра и позитивной энергии. Это будет лучшее время для новых начинаний, обучения, получения новых знаний и навыков. Еще планета подскажет Девам, где прячется их самый главный враг. Интуиция этих людей вырастет многократно.
Весы
Весам Меркурий поможет преуспеть в самых важных и неотложных делах. Все рабочие проекты пойдут в гору, особенно если Весы начнут уделять им максимум времени и внимания. Жизнь этих людей существенно преобразится. Нужно научиться принимать эти изменения, даже если они сначала будут не самыми приятными.
Скорпион
Скорпионам Меркурий поможет понравиться самим себе и преодолеть черную полосу в любви. Наступает идеальный момент для того, чтобы заняться спортом, преобразить свою внешность, обновить гардероб. Также Меркурий поможет Скорпионам найти новое вдохновение и мотивацию в жизни.
Стрелец
Стрельцов ждут большие изменения в сфере любви. Меркурий поможет наладить уже существующие отношения, вывести их на новый уровень. Также эта планета поможет Стрельцам показать противоположному полу все свои самые лучшие стороны в характере, что откроет перед ними новые пути.
Козерог
Меркурий откроет для Водолеев все двери. Это будет очень яркий и благоприятный отрезок времени для тех представителей данного Знака, которым хочется найти новое хобби и в целом получить новый импульс, заряд сил и бодрости духа. Планета на их стороне, так что их ждет большая удача.
Рыбы
Меркурий повысит уверенность Рыб в себе, а это значит, что октябрь станет отправной точкой в новую жизнь. Огромное значение для этих людей будет играть общение с родственниками и умение взаимодействовать с людьми в целом. Планета даст Рыбам возможность найти новых друзей и соратников.