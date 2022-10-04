По эзотерическим поверьям, есть мужские имена с особой энергетикой, которые притягивают только беды и неудачи. Если не хотите испортить ребенку жизнь, лучше не выбирать из следующих имен, советует Лайф.
Никогда не называйте сыновей этими именами, если не хотите вырастить полных неудачников
Никогда не называйте сыновей этими именами, если не хотите вырастить полных неудачников
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Эту пословицу все знают, но почему-то немногие к выбору имени ребёнка подходят должным образом. Имя наделяет человека определённым набором качеств и характеристик. Например, красивое и популярное может сделать мальчика заядлым пьяницей или, наоборот, притянуть к мужчине успех во всех начинаниях. Рассказываем, как не стоит называть сыновей, если не хотите испортить им жизнь.
Егор
С одной стороны, если сына назвать Егором, ребёнок будет активным непоседой. Вечно любопытный мальчик с восторгом будет изучать окружающий мир, читать книжки и задавать много вопросов "почему?". С другой — это имя принесёт хозяину сложный подростковый период и разочарование во всём. Став мужчиной, Егор потеряет детский интерес к жизни и начнёт вести себя слишком рискованно. Адреналин сделает его зависимым от опасностей, так что век обладателя имени может прерваться ещё в юном возрасте.
Олег
Мальчик, которого так назвали, поначалу радует родителей успехами в учёбе и примерным поведением. Но потом окажется, что только знания и даются Олегу легко. Энергетика имени притягивает к Олежке несчастья и беды, которые быстро сделают мальчика трусливым и робким. Не знающий, как общаться со сверстниками и строить отношения с девушками, Олег вступит во взрослую жизнь. Это имя несёт хозяину испытания бедностью и неудачами в карьере, одиночеством. У мужчины есть также все шансы оказаться в депрессии.
Николай
Если сын получит имя Николай, обязательно превратится в охотника за дамским вниманием. Мужчина не представляет жизни без женских ласки и внимания. Звучит неплохо, но вот только одна партнёрша быстро надоест обладателю имени, из-за чего Коля с возрастом станет заядлым бабником и Казановой. В этом и есть риски — именно от женщин будут все его беды и несчастья. Мужчина обязательно нарвётся на пассию, которая не простит измены и отомстит так, что сломает Николаю жизнь.
Аркадий
В этом благородном и красивом мужском имени таится губительная для носителя энергетика. Аркадий с самого детства считает себя выше других, из-за чего может не ладить с одноклассниками. Высокое самомнение лишь отталкивает от обладателя этого имени окружающих, делает его озлобленным на весь свет одиночкой. Из-за чувства пустоты внутри и нереализованных амбиций Аркадий может превратиться в алкоголика. Бутылка заменит мужчине лучшего друга, о котором тот мечтал с младых лет. Ещё это имя опасно тем, что Аркаша может никогда не встретить любовь, потому как своими аурой и энергетикой отталкивает девушек.
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