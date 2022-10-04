Никогда не называйте сыновей этими именами, если не хотите вырастить полных неудачников

В этом благородном и красивом мужском имени таится губительная для носителя энергетика. Аркадий с самого детства считает себя выше других, из-за чего может не ладить с одноклассниками. Высокое самомнение лишь отталкивает от обладателя этого имени окружающих, делает его озлобленным на весь свет одиночкой. Из-за чувства пустоты внутри и нереализованных амбиций Аркадий может превратиться в алкоголика. Бутылка заменит мужчине лучшего друга, о котором тот мечтал с младых лет. Ещё это имя опасно тем, что Аркаша может никогда не встретить любовь, потому как своими аурой и энергетикой отталкивает девушек.