Семь ненужных вещей в доме, которые оставляют вас бедными и несчастными

Вы можете не верить в приметы или эффективность практики феншуй, но наверняка испытывали странные чувства, прикасаясь к тем или иным предметам в доме. Какие из них наиболее опасны для финансового благополучия, какие заставляют страдать и испытывать трудности? Нередко люди хранят ненужные в быту вещи, лишающие их возможности раскрыть денежный поток и наладить жизнь. От каких вещей вам следует избавиться как можно скорее?

Часы с замершими стрелками

Вообще, все "мёртвые" вещи изначально не подходят для хранения дома. Да, это может быть красивый элемент декора, те же чучела, коллекции бабочек на булавке или старинные сломанные часы с застывшими стрелками. Но помните, что место таким вещам в музее, ведь они несут в себе энергетику печали и скорби. Есть поверье, что часы, стрелки которых остановились, если их оставить в квартире, покажут время смерти хозяина. Вряд ли от присутствия такого "соседа" дом наполнится энергетикой благополучия и счастья. Либо почините любимую вещицу, либо избавьтесь от неё.

Вещи умерших людей