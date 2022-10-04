ПРЕКРАСНЕЕ НЕКУДА! ⟩ Виолончелистка Сильвия Ильвес превратилась в одалиску и раздумывает, в чей гарем ей пойти

Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес примерила на себя восточное одеяние для танцев живота, которое, как оказалось, ей очень идет. Фигуре Сильвии позавидует любая женщина, и мы видим из ежедневных постов в Инстаграме, что Ильвес не изнуряет себя ежедневными тренировками в спортзале, чтобы выглядеть потрясающе. Это все генетика, вероятно, и сумасшедший ритм жизни, который музыканту с четырьмя детьми не дает возможности расслабиться.