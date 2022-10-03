ПОКУПАЕМ! ⟩ Шесть пород собак, за которыми практически не надо ухаживать

Лентяев пугает вид этих нано-терьеров. Нет, они не страшные и не злые, однако у них довольно длинная шерсть, кинозвезды только и делают, что причесывают своих йоркширов на экране. На самом деле внешность обманчива: шерсть почти не лезет, диваны и подушки будут чистыми. Аллергики тоже оставляют самые хорошие отзывы о йоркширах в гостевых книгах. Живут песики лет до 15, и могут все это время провести дома, если приучены к лотку. Колоссальный плюс для хозяев, которые любят поспать подольше!

Той-спаниель