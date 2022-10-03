Идеальный пес — собака без шерсти, которая не болеет, самовыгуливается и убирает за собой в пакетик. Такую породу пока не вывели, однако собачий прогресс не стоит на месте, пишет super.ru.
ПОКУПАЕМ! ⟩ Шесть пород собак, за которыми практически не надо ухаживать
Такса
Даже неудобно начинать с таксы — слишком очевидный кандидат. Со стороны кажется, что таксы веселые, дружелюбные хищники, которые не занимают места в доме и совсем не сулят хлопот. Вынуждены признать — так оно и есть. Придется, правда, отмести длинношерстные разновидности такс, ибо это автоматом предполагает обязанность проводить по несколько часов в месяц за вычесыванием питомца и уборкой.
Таксы — рабочие охотничьи собачки, при этом никто не требует от вас проводить с ними занудные тренировки и дрессировку. Они с человеком уже лет триста и сами прекрасно знают, как себя вести в приличном семействе. Единственная опасность: некоторые грызут тапки, кошельки и мебель, так что совсем без присмотра не оставляем. Но это относится к любым другим породам собак в щенячьем возрасте.
Чихуахуа
Чихуахуа. Иллюстративное фото
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Здесь в принципе нет ограничений по породе, даже длинношерстный чихуахуа приживется у распоследних лентяев. Ибо ну сколько шерсти в такой мелкой псинке?
Несмотря на чахленький экстерьер, чихуахуа — порода с хорошим здоровьем, да еще живучая, и вполне сможет прожить с вами лет 14-15 (почти как таксы, к слову). Единственная неприятность — собачки родом из Мексики и Техаса: русские зимы недолюбливают. Да и осень с весной тоже. Придется потратиться на теплый костюмчик для выгула. Но так даже прикольнее — переодел чихуахуа, и как будто кто-то новенький дома появился.
Йоркширский терьер
Йоркширский терьер. Иллюстративное фото
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Настоящая комнатная собака — их для того и разводили, чтобы не шлялись по улицам и не попадались на глаза плохим людям. Какую-то практическую пользу от йоркширского терьера требовать бесполезно: он создан ублажать взор и быть всегда под рукой. С ним можно смотреть и обсуждать сериалы.
Лентяев пугает вид этих нано-терьеров. Нет, они не страшные и не злые, однако у них довольно длинная шерсть, кинозвезды только и делают, что причесывают своих йоркширов на экране. На самом деле внешность обманчива: шерсть почти не лезет, диваны и подушки будут чистыми. Аллергики тоже оставляют самые хорошие отзывы о йоркширах в гостевых книгах. Живут песики лет до 15, и могут все это время провести дома, если приучены к лотку. Колоссальный плюс для хозяев, которые любят поспать подольше!
Той-спаниель
Той-спаниель. Иллюстративное фото
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Их два вида, оба одинаково няшные: папильон и фален. Когда уши топорщатся и от этого морда похожа на бабочку — перед вами папильон. Если уши свисают — фален. В обоих случаях собаки немного крупнее йоркшира и чихуахуа, живут подольше и не привыкли болеть. Хотя требуют дрессировки, чтобы не кусались и не огрызались.
Как и с йоркширами, единственной вашей заботой будет его регулярно расчесывать и наведываться к парикмахеру. Да, это уже возня, но зато социализация. С гровером сплетни обсуждать куда веселее, чем с ветеринаром.
Немецкий или карликовый пинчер
Карликовый пинчер. Иллюстративное фото
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Мы увлеклись мимишными породами для каминной полки. Но вдруг ваша душа просит собаку, которая выглядит как настоящая? Тут можно выбрать из двух очень ручных пород. Немецкий пинчер и карликовый пинчер выглядят как засунутые в уменьшительную машину доберманы. Немецкий пинчер весит до 20 килограммов, карликовый и того меньше — около 6 килограммов. В разы меньше традиционного добермана-охранника.
Шерсть короткая, характер отменный, воспитанность прирожденная, активность невероятная. Отличаются здоровьем и жизнелюбием. В тренировках смысла особогого нет, ибо оба пинчера — пастушьи породы, доставать утку или загонять драконов — не их ума дело. С умом у них, кстати, полный порядок, хотя домашку за детей делать не будут.
Вельш-корги
Вельш-корги. Иллюстративное фото
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А почему бы и нет! Что нас останавливает завести дома королевскую собаку? Никаких монументальных проблем при воспитании и содержании корги из Уэльса не создают. Средне-мелкая псинка без дурных привычек и пышного меха. К тому же не охотничья собака, так что не будет носиться по квартире, сметая серванты и торшеры.
Не все знают, что чисто генетически вельш-корги — овчарка, просто нетрадиционная. Поэтому выгуливать их надо активнее, чем декоративных песиков. Корги считаются умными и легко обучаемыми, жить в Букингемском дворце необязательно, вполне городская порода. Они не особенно любят жару, в жаркие месяцы будут валяться и оттопыриваться под кондиционером. Главная с ними загвоздка — склонны пожрать без меры, специалисты советуют не поддаваться на провокации корги и не перекармливать. Ничего, будет по утрам вместе с вами аэробикой заниматься перед телевизором.