Слова являются «одеждой» наших мыслей. Они имеют огромную силу, поэтому некоторые фразы никому нельзя говорить, пишет wday.ru.
ДАЖЕ В ШУТКУ ⟩ Могут проклясть и убить: пять фраз, которые нельзя никому говорить
Разрушительная сила, сокрытая в них, будет направлена в первую очередь не на адресата, а на отправителя (на того, кто произносит запретные слова). В данном случае действует закон: мы — то, что мы говорим. Вот почему вам нельзя произносить некоторые фразы даже в шутку.
1. «Да чтобы ты заболел!»
Даже шуточные пожелания болезни несут в себе очень серьезный смысл. Что уж говорить о фразах, которые произносятся с полным осознанием сказанного. Как правило, мы позволяем говорить такие слова тем людям, кого считаем виновными в чем-либо и заслуживающими подобного наказания.
Однако никто из нас не имеет права брать на себя роль морализатора или судьи. Произнеся пожелания болезни в чей-то адрес, мы желаем плохое только самим себе. Разумеется, забрать или поубавить чужое здоровье вряд ли получится, а вот сделать свое состояние хуже точно удастся.
2. «Надеюсь, что ты потеряешь все свои деньги»
У некоторых людей до сих пор сохранилось представление о том, что деньги портят. Если говорить начистоту, многие из нас просто завидуют тем, кому в этой жизни повезло больше. Но не в наших силах и возможностях распоряжаться чужими деньгами или желать кому-то бедности.
Обычно такие речи позволяют себе люди, которые в душе преклоняются перед богатством и завидуют окружающим. Им хочется, чтобы успешный сосед или несостоявшийся избранник «влез в шкуру» простого и скромного человека и понял, каково это.
Но злые фразы еще никого не сделали беднее, и прежде всего они обернутся против самого «доброжелателя». Если не хотите потерять свои собственные деньги или бизнес, никогда не желайте кому-то бедности.
3. «Пусть у тебя язык отсохнет от таких слов!»
Иногда, в «порыве праведного гнева», мы можем желать другим очень плохих вещей. Или даже говорить определенные фразы в шутку. Однако ничто не умаляет значимость некоторых слов, которые являются самым настоящим проклятием. В таком случае вы никогда не будете правы, даже если человек, стоящий напротив, является очень неприятной личностью.
Помните, что не бывает заслуженного проклятия, и отрицательная энергетика наших слов непременно обернется против нас. Если не хотите себе болезней, избегайте пожеланий очень дурных вещей. Порой запретные фразы могут «бить» не только по своему владельцу, но и по самым близким людям, возвращаясь в семью подобно бумерангу.
4. «Ненавижу тебя»
Ненависть — очень сильная и опасная эмоция, способная захватить не только наш разум, но и душу. От внутренних скоплений гнева, обращенных против определенного человека, болеем мы сами.
Выражение «гнев разъедает изнутри» не является выдумкой. Это вполне себе доказанный факт. Люди, испытывающие ненависть, могут испытывать проблемы с сердцем и жаловаться на кишечник. Нередко они страдают от онкологических заболеваний.
Испытывать ненависть просто опасно, как и сообщать о ней своему собственному организму, который не понимает, говорите ли вы серьезно или шутите. Если не хотите настраивать свое тело на недомогание, избегайте таких фраз.
5. «Хочу, чтобы он(а) умер(ла)»
Желать кому-то смерти — самое ужасное проклятие из всех. Никогда не рискуйте своим собственным здоровьем, а также здоровьем других членов семьи. Поверьте, что человек, в адрес которого звучат подобные фразы, вряд ли заработает себе даже насморк, а вот вы точно обрушите на свою голову очень нехорошие вещи.
Есть такие пожелания, которые никогда не остаются безнаказанными. И стоит произнести их хоть раз вслух, беда не заставит себя ждать