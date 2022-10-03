ДАЖЕ В ШУТКУ ⟩ Могут проклясть и убить: пять фраз, которые нельзя никому говорить

Разрушительная сила, сокрытая в них, будет направлена в первую очередь не на адресата, а на отправителя (на того, кто произносит запретные слова). В данном случае действует закон: мы — то, что мы говорим. Вот почему вам нельзя произносить некоторые фразы даже в шутку.

1. «Да чтобы ты заболел!»

Даже шуточные пожелания болезни несут в себе очень серьезный смысл. Что уж говорить о фразах, которые произносятся с полным осознанием сказанного. Как правило, мы позволяем говорить такие слова тем людям, кого считаем виновными в чем-либо и заслуживающими подобного наказания.

Однако никто из нас не имеет права брать на себя роль морализатора или судьи. Произнеся пожелания болезни в чей-то адрес, мы желаем плохое только самим себе. Разумеется, забрать или поубавить чужое здоровье вряд ли получится, а вот сделать свое состояние хуже точно удастся.

2. «Надеюсь, что ты потеряешь все свои деньги»

У некоторых людей до сих пор сохранилось представление о том, что деньги портят. Если говорить начистоту, многие из нас просто завидуют тем, кому в этой жизни повезло больше. Но не в наших силах и возможностях распоряжаться чужими деньгами или желать кому-то бедности.