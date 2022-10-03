Танцы - это не только эстетическое удовольствие, но и безумный труд: Юри Ратас рассказал, сколько часов он отдает тренировкам. «Работа была проделана колоссальная, я старался изо всех сил и обещаю сделать все, что смогу», - сказал спикер Рийгикогу Юри Ратас, который уже в это воскресенье продемонстрирует свои танцевальные навыки телезрителям в новом сезоне эстонского благотворительного шоу «Танцев со звездами».
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НА ПАРКЕТЕ ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТИК ⟩ Танцы - это безумный труд: Юри Ратас признался, сколько часов он отдает тренировкам
Танцы - это безумный труд: Юри Ратас признался, сколько часов он отдает тренировкам
Презентация телешоу «Танцы со звездами», которое стартует в это воскресенье, состоялась в понедельник 3 октября в тренировочном зале, где участники практически от рассвета до заката шлифуют свои навыки под руководством опытных наставников. В благотворительном шоу, как мы знаем, также принимает участие спикер Рийгикогу Юри Ратас. Он усердно тренируется под чутким руководством Кристины Тармет, пишет Elu24.