НА ПАРКЕТЕ ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТИК ⟩ Танцы - это безумный труд: Юри Ратас признался, сколько часов он отдает тренировкам

Презентация телешоу «Танцы со звездами», которое стартует в это воскресенье, состоялась в понедельник 3 октября в тренировочном зале, где участники практически от рассвета до заката шлифуют свои навыки под руководством опытных наставников. В благотворительном шоу, как мы знаем, также принимает участие спикер Рийгикогу Юри Ратас. Он усердно тренируется под чутким руководством Кристины Тармет, пишет Elu24.

«Подготовка проведена, работа проделана, я обещаю выложиться по полной! Если я могу внести свой вклад в профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний, я всегда это сделаю и буду счастлив. Наше шоу поддерживает кампанию Эстонского союза борьбы с раком, я буду благодарен всем зрителям, которые поддерживают нас и помогают нам в этом очень важном деле», - говорит Ратас. Он признался, что упорно тренировался для участия в этом танцевальном шоу, отдавая танцам свободные от государственной работы утренние и вечерние часы и, конечно, выходные.