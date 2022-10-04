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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ⟩ Горько! Телеведущие Алина Захарова и Виталий Вестеринен поженились

Limon.ee
Горько! Телеведущие Алина Захарова и Виталий Вестеринен поженились
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Алина Захарова и Виталий Вестеринен
Алина Захарова и Виталий Вестеринен Фото: личный архив

1 октября в законный брак вступили Алина Захарова и Виталий Вестеринен, известные в Эстонии организаторы и ведущие праздников, журналисты и телеведущие. Жених и невеста обменялись кольцами на тридцатом этаже Swissotel, а праздничный банкет на 65 человек прошел на шестом этаже этого же отеля. Праздник вели сами новобрачные.

«С тридцатого этажа отеля открывается самый крутой вид на Таллинн. Мы видели дом, где я родился, здания нашей работы - радио и телевидения, словом, мы видели нашу жизнь с высоты. У Алининого агентства развлечений и праздников Dream Events слоган "Когда всё на высоте". Символично, не так ли?» - спрашивает, больше утверждая, Виталий.

Алина и Виталий вместе уже несколько лет. По словам новоиспеченного мужа, решение о женитьбе созрело у него еще два года назад, но коронавирус несколько спутал планы. «Когда я увидел Алину в первый раз - это было 18 января 2018 года на светском мероприятии, то с первого взгляда понял, что она - та самая женщина. Помню, я стоял у фотостены, болтал с приятелем, и в зале появилась Алина. На ней были серебряные башмачки, белые брючки, и я говорю: я должен сфотографироваться с этой девушкой. Подошел в Алине, стал разговаривать, понял снова: она», - вспоминает момент знакомства Виталий и добавляет, что теперь «на наших телах прибавилось несколько граммов в виде колец, а наш вес в обществе увеличился».

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