1 октября в законный брак вступили Алина Захарова и Виталий Вестеринен, известные в Эстонии организаторы и ведущие праздников, журналисты и телеведущие. Жених и невеста обменялись кольцами на тридцатом этаже Swissotel, а праздничный банкет на 65 человек прошел на шестом этаже этого же отеля. Праздник вели сами новобрачные.
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ⟩ Горько! Телеведущие Алина Захарова и Виталий Вестеринен поженились
Горько! Телеведущие Алина Захарова и Виталий Вестеринен поженились
«С тридцатого этажа отеля открывается самый крутой вид на Таллинн. Мы видели дом, где я родился, здания нашей работы - радио и телевидения, словом, мы видели нашу жизнь с высоты. У Алининого агентства развлечений и праздников Dream Events слоган "Когда всё на высоте". Символично, не так ли?» - спрашивает, больше утверждая, Виталий.