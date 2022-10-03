Потап: «Мне звонил Иван Ургант, который плакал и сказал в трубку: «Простите!»

Рэпер рассказал, что шоумен обратился к нему после 24 февраля с пылкой речью. Разумеется, на подобные откровения 44-летний ведущий Первого канала решился кулуарно.

«Мне позвонил Иван Ургант, который плакал, он сказал в трубку: «Простите!». Ваня – один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину», – передает 41-летний муж Насти Коменских в интервью YouTube-каналу.

Ведущий пока не прокомментировал слова Потапа. Ранее Ургант лишь отбивался от слухов об эмиграции. «Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю», – подчеркивал он.