24 февраля Иван Ургант опубликовал в личном блоге многозначительный пост с черным квадратом. Подписи к посту не последовало, как и заявлений об отношении к войне. Однако украинский музыкант Потап утверждает, что ведущий высказался в их личном разговоре, пишет Стархит.
Потап: «Мне звонил Иван Ургант, который плакал и сказал в трубку: «Простите!»
Рэпер рассказал, что шоумен обратился к нему после 24 февраля с пылкой речью. Разумеется, на подобные откровения 44-летний ведущий Первого канала решился кулуарно.
«Мне позвонил Иван Ургант, который плакал, он сказал в трубку: «Простите!». Ваня – один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину», – передает 41-летний муж Насти Коменских в интервью YouTube-каналу.
Ведущий пока не прокомментировал слова Потапа. Ранее Ургант лишь отбивался от слухов об эмиграции. «Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю», – подчеркивал он.
К слову, постепенно артист входит в рабочий режим. Однако о возвращении в эфир «Вечернего Урганта» речь пока не идет. Иван появляется в роликах в соцсетях, а также посещает различные мероприятия. На одном из таких недавно разгорелся скандал.