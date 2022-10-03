Картофель, помидоры и другие обыденные продукты, которые могут вас убить

Рассказываем, почему даже любимые и такие привычные продукты нужно употреблять с умом.

Грибы

Тут ты, пожалуй, подумаешь, что речь пойдет о поганках, но нет. Дело в том, что даже съедобные грибы, такие как подберезовики, белые или шампиньоны, могут быть опасными. Оказывается, грибы имеют свойство накапливать токсичные вещества, и чем старше гриб, тем он опаснее. Поэтому крайне не рекомендуется употреблять в пищу перезревшие, уже разваливающиеся грибы, так как продукты разложения белков опасны и могут вызвать отравление.

Картофель

В картофеле содержится натуральный пестицид соланин, который опасен для человека. Поэтому если ты видишь даже слегка зеленоватую картошку, выбрасывай ее! В пищу можно употреблять только дозревшие клубни.

Помидоры

В помидорах содержится то же опасное вещество, что и в картофеле. Соланин может вызывать тошноту, рвоту и даже галлюцинации. Но есть и хорошие новости: опасаться стоит только зеленых помидоров. Не употребляй их в пищу, а подожди, пока дозреет. В красных помидорах уровень соланина снижается до допустимого уровня.

Красная фасоль

Никогда не задумывалась, почему фасоль так долго варится? Оказывается, в ней содержится большое количество фитогемоглютинина — опасное для человека вещество. Избавиться от него можно при помощи предварительного замачивания (на 7-12 часов) и длительной варки. Кстати, перед варкой не забудь поменять воду на свежую.

Кешью