Не все продукты, которые мы регулярно употребляем в пищу, так безопасны, как многие думают, уверяет thevoicmag.ru.
Картофель, помидоры и другие обыденные продукты, которые могут вас убить
Рассказываем, почему даже любимые и такие привычные продукты нужно употреблять с умом.
Грибы
Тут ты, пожалуй, подумаешь, что речь пойдет о поганках, но нет. Дело в том, что даже съедобные грибы, такие как подберезовики, белые или шампиньоны, могут быть опасными. Оказывается, грибы имеют свойство накапливать токсичные вещества, и чем старше гриб, тем он опаснее. Поэтому крайне не рекомендуется употреблять в пищу перезревшие, уже разваливающиеся грибы, так как продукты разложения белков опасны и могут вызвать отравление.
Картофель
В картофеле содержится натуральный пестицид соланин, который опасен для человека. Поэтому если ты видишь даже слегка зеленоватую картошку, выбрасывай ее! В пищу можно употреблять только дозревшие клубни.
Помидоры
В помидорах содержится то же опасное вещество, что и в картофеле. Соланин может вызывать тошноту, рвоту и даже галлюцинации. Но есть и хорошие новости: опасаться стоит только зеленых помидоров. Не употребляй их в пищу, а подожди, пока дозреет. В красных помидорах уровень соланина снижается до допустимого уровня.
Красная фасоль
Никогда не задумывалась, почему фасоль так долго варится? Оказывается, в ней содержится большое количество фитогемоглютинина — опасное для человека вещество. Избавиться от него можно при помощи предварительного замачивания (на 7-12 часов) и длительной варки. Кстати, перед варкой не забудь поменять воду на свежую.
Кешью
Кешью — многими любимый орех. Еще бы — ведь он очень полезен. Но только не в сыром виде... В кешью содержится органический токсин урушиол, который может вызвать аллергическую реакцию на коже. Но без паники: даже если на пачке в супермаркете написано, что кешью сырой, не переживай, на самом деле он прошел специальную обработку, и бояться токсинов не стоит. А вот по-настоящему сырым орехом баловаться не советуем.