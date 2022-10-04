Ты тоже замечала, как в одной одежде ты будто расцветаешь, при том, что спала далеко не положенные восемь часов, а в другой — блекнешь, даже если неделю провела в отпуске? Все это магия цвета, которая, как всегда, бывает белой и черной. Сегодня thevoicemag.ru займется поиском темных колдунов, которые наводят порчу на наш гардероб — и их обезвреживанием.
МНЕНИЕ СТИЛИСТА ⟩ Эти оттенки ужасно старят: пять осенних цветов, которые добавляют возраст
Сразу скажем, что если подходить к вопросу педантично, то дело не совсем в возрасте. Фишка в том, что некоторые фасоны и цвета одежды делают фигуру грузной, уставшей, поникшей, кожу — более блеклой, а в придачу оттенки еще и «тушат» взгляд. Так что говорить конкретно о старении, пожалуй, не совсем верно — иначе получается эйджизм. Но в целом метафора верна: да, неправильно подобранная одежда действительно может будто выкачать из тебя жизненные силы и блеск в глазах, и нередко виноват даже не крой вещей, а их цвет.
Карен Халлер, консультант по цвету и дизайну, объясняет: есть некоторые палитры, которые для большинства цветотипов работают одинаково — делает образ напряженным и усталым, что автоматически как будто «старит». Да, при определенной стилизации образы в таких оттенках выйдут классными, но для этого нужна кропотливая работа над деталями и не одна примерка. Так что куда проще и логичнее просто избегать эти опасные цвета, тем более, что нам доступны свежие комбинации, которые всегда выглядят дорого, — так зачем усложнять себе жизнь?
В общем, лучше знать врага в лицо, поэтому сразу расскажем и покажем тебе, какие оттенки работают против нас.
Зеленый мох
Никакого клуба юных натуралистов, просто так называется один из оттенков в палитре Pantone — зеленый мох. Он близок к оливковому и заставляет кожу блекнуть за считанные секунды. «Если я ношу оливково-зеленый, люди просят меня вернуться домой, потому что я выгляжу больной — все дело в том, чтобы найти правильный оттенок зеленого, который подойдет твоей коже», — объясняет Карен.
Фиолетовый
Да-да, тот самый оттенок, который стилисты называют главным цветом всего 2022-го года, оказался (нет, не вооруженным), но очень опасным! Фиолетовый может сделать тебя мрачной букой, если выбрать не сияющий оттенок Very Peri, а приглушенный драматичный подтон.
Лайфхак: чтобы не попасть впросак и все-таки примерить главный оттенок сезона, просто убери его подальше от лица, например, надень брюки или юбку такого цвета. Так вред, если ты все-таки промахнулась с полутонами, будет минимизирован.
Бордовый
Винные оттенки — те еще предатели! Лет до 20 они почти не влияют на твой облик, но затем резко все портят, обостряя черты лица и подчеркивая мешки под глазами. Так что недосып и бордовый — худшее сочетание всех времен. Носить его все же можно, но в комплекте с освежающими компаньонами — например, молочным или светло-бежевым.
Серо-бежевый
Этот цвет действует почти так же, как оливковый: с одной стороны, он хорошо разбавляет яркие акценты в аутфите и подходит для базового гардероба, с другой, если не учесть цветотип, придаст твоей коже болезненный вид. Так что проще выбирать хаки — это более универсальный вариант.
Грязно-черный
Самый сложный пункт в нашем списке. Ты будешь абсолютно права, если скажешь, что половина самых знаменитых образов в мире составлена в total-black — да. Но в платье Одри Хепберн, мини принцессы Дианы и Джейн Биркин были важные детали: колье, просвечивающая ткань, аксессуары, драматичный макияж. А если носить одежду черного цвета и не следить за ее состоянием (читай — застирать вещи), то вид будет соответствующим — несвежим и помятым. Так что классическому черному мы говорим «Да», грязно-черному — категорическое «Нет».