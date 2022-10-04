МНЕНИЕ СТИЛИСТА ⟩ Эти оттенки ужасно старят: пять осенних цветов, которые добавляют возраст

Сразу скажем, что если подходить к вопросу педантично, то дело не совсем в возрасте. Фишка в том, что некоторые фасоны и цвета одежды делают фигуру грузной, уставшей, поникшей, кожу — более блеклой, а в придачу оттенки еще и «тушат» взгляд. Так что говорить конкретно о старении, пожалуй, не совсем верно — иначе получается эйджизм. Но в целом метафора верна: да, неправильно подобранная одежда действительно может будто выкачать из тебя жизненные силы и блеск в глазах, и нередко виноват даже не крой вещей, а их цвет.

Карен Халлер, консультант по цвету и дизайну, объясняет: есть некоторые палитры, которые для большинства цветотипов работают одинаково — делает образ напряженным и усталым, что автоматически как будто «старит». Да, при определенной стилизации образы в таких оттенках выйдут классными, но для этого нужна кропотливая работа над деталями и не одна примерка. Так что куда проще и логичнее просто избегать эти опасные цвета, тем более, что нам доступны свежие комбинации, которые всегда выглядят дорого, — так зачем усложнять себе жизнь?

В общем, лучше знать врага в лицо, поэтому сразу расскажем и покажем тебе, какие оттенки работают против нас.

Зеленый мох