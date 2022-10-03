15 распространенных ошибок в стирке, которые портят одежду

Чтобы сохранить презентабельный вид одежды, нужно прежде всего правильно ее стирать.

Неправильная сортировка. Кроме цвета, необходимо еще обращать внимание на тип ткани: флисовая одежда стирается только отдельно, а полотенца никогда не стирают вместе с синтетическими вещами.

Неправильное удаление пятен. Не удивляйтесь дырке, если вы привыкли яростно тереть пятна. Пятна нужно застирывать аккуратно. И лучше не растирать, а промокать пятно куском ткани белого цвета.

Избыток порошка. Слишком много порошка — слишком много пены, которая может задерживать грязь в таких местах, как воротник. Из-за этого там будут скапливаться бактерии, что идет вразрез с самой идеей стирки.

Молния. Молнии необходимо застегивать перед стиркой, так как зубчики могут повредить другие вещи.

Застегнутые пуговицы. А вот пуговицы у рубашек и другой одежды лучше расстегнуть. Иначе они могут оторваться, а нитки быстро придут в негодность.

Слишком много отбеливателя. Отбеливатель делает ткань менее прочной, поэтому попробуйте сначала старое доброе кипячение: большая кастрюля и пара капель лимонного сока.

Автоматическая стирка купальников. Купальники, плавки, а также любую другую одежду из эластана и спандекса строго-настрого запрещено стирать в стиральной машинке. Только прохладная вода и ручная стирка.