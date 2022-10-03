Спорим, многие не знали!
15 распространенных ошибок в стирке, которые портят одежду
Чтобы сохранить презентабельный вид одежды, нужно прежде всего правильно ее стирать.
Неправильная сортировка. Кроме цвета, необходимо еще обращать внимание на тип ткани: флисовая одежда стирается только отдельно, а полотенца никогда не стирают вместе с синтетическими вещами.
Неправильное удаление пятен. Не удивляйтесь дырке, если вы привыкли яростно тереть пятна. Пятна нужно застирывать аккуратно. И лучше не растирать, а промокать пятно куском ткани белого цвета.
Избыток порошка. Слишком много порошка — слишком много пены, которая может задерживать грязь в таких местах, как воротник. Из-за этого там будут скапливаться бактерии, что идет вразрез с самой идеей стирки.
Молния. Молнии необходимо застегивать перед стиркой, так как зубчики могут повредить другие вещи.
Застегнутые пуговицы. А вот пуговицы у рубашек и другой одежды лучше расстегнуть. Иначе они могут оторваться, а нитки быстро придут в негодность.
Слишком много отбеливателя. Отбеливатель делает ткань менее прочной, поэтому попробуйте сначала старое доброе кипячение: большая кастрюля и пара капель лимонного сока.
Автоматическая стирка купальников. Купальники, плавки, а также любую другую одежду из эластана и спандекса строго-настрого запрещено стирать в стиральной машинке. Только прохладная вода и ручная стирка.
Давать «отдых» стиральной машине. Некоторые хозяйки дают стиральной машине «отдохнуть», ошибочно думая, что несколько циклов подряд могут привести к поломке. Однако умнее стирать подряд: такой подход позволяет воспользоваться перераспределением тепла от предыдущего цикла, сокращая потребление электроэнергии.
Один цикл для подушек и одеял. Если стираете перьевые подушки и одеяла в машинке, то прокрутите их дважды: перья задерживают пену и после одного цикла моющее средство может остаться внутри.
Беспорядочная загрузка. Самое сложное после стирки — найти пару каждому носочку. Попробуйте хоть один раз следовать правилу: сначала носки, потом все остальное, и вам понравится результат.
Смягчитель ткани для полотенец. Смягчитель ткани снижает впитывающую способность ткани, поэтому для полотенец его лучше не использовать.
Перебор с вещами. Не нужно загружать барабан битком: от этого рвутся вещи и ломается машинка.
Неправильная стирка пуховиков и курток. Чтобы пух не скатывался, положите три теннисных мячика в барабан. Они не дадут скататься пуху и выбьют всю пену, пишет kakhacker.ru.
Использование дорогих моющих средств. У многого, к чему мы привыкли, есть бюджетные аналоги: поваренная соль возвращает яркость вещам, а мел помогает избавиться от жирных пятен. Хозяйственное мыло отбеливает и удаляет пятна. Лимонный сок можно добавлять для ароматизации и смягчения белья.
Неправильный уход. Почаще мойте машину, не забывайте, что отсек для порошка и кондиционера съемный у большинства машин. Так как под ним скапливаются моющие средства, там нужно мыть особенно часто. Не закрывайте крышку после окончания стирки, чтобы дать ей высохнуть и проветриться. Несколько раз в год запускайте один цикл с горячей водой, смешанной с уксусом. Будет как новенькая!