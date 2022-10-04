Вирус мощнее ковида и вода по цене нефти: известный экстрасенс о судьбе мира в ближайшие десять лет

Как известно, многие пророчества об апокалипсисе связаны с различными катаклизмами: наводнением, активностью солнца, глобальным похолоданием или потеплением. Но Мехди Эбрагими Вафа считает, что человечество само себя уничтожит. И единственный способ предотвратить конец света — измениться и беречь Землю. «Матушка-земля нас любит. Но когда она видит, как беспощадно мы уничтожаем все вокруг, то отвечает нам с помощью катаклизмов, вирусов и бактерий. На помощь планете придет высший разум, возможно, из другой Галактики. Надо любить всех и все, что нас окружает. Если мы захотим, то сможем жить по-другому. Любите себя и уважайте друг друга, найдите гармонию с Землей и со своим я», — заключил Мехди.